Пиши как слышишь: почему гениальный языковой трюк "Русской троицы" победил государственную машину Габсбургов

Первая половина XIX века – это эпоха, когда над Европой нависла тягостная тень системы Клеменса фон Меттерниха, австрийского канцлера. Тот превратил империю Габсбургов в идеальное полицейское государство, где любое проявление национального самосознания расценивалось как угроза монархии.

Однако "Русская троица" сумела преодолеть сопротивление режима и сделать нечто очень важное для украинского языка. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Фонетическое землетрясение против государственной машины: как зародилась "Русская троица"?

На украинских землях под властью Габсбургов в первой половине XIX века царила жесткая культурная иерархия. Администрация говорила на немецком языке, аристократия и интеллигенция – на польском, а церковь использовала мертвый церковнославянский. Язык же миллионов местных крестьян-русинов считали "хлопским диалектом", неспособным передавать высокие мысли или служить языком литературы.

И вот именно в этой интеллектуальной пустыне предстали трое молодых студентов греко-католической семинарии – Маркиян Шашкевич, Иван Вагилевич и Яков Головацкий, которых впоследствии назовут "Русской троицей". На первый взгляд – они просто издали книгу, но на самом деле – сломали многовековой психологический барьер и превратили разговорный украинский язык в полноценный инструмент европейского книгопечатания. И это несмотря на яростное сопротивление государственной машины.

Толчком для "Русской троицы" стали идеи немецкого философа фон Гердера – тот в своих трудах провозгласил, что "душа нации живет в ее языке" и что каждая народность имеет право на собственный голос в истории. Также Шашкевич, Вагилевич и Головацкий жадно читали труды чешских и словацких просветителей Яна Коллара и Павела Шафарика. Они видели, как другие славянские народы империи начинают собирать свой фольклор и создавать собственную литературу.

Трое юношей заключили тайное соглашение – посвятить свою жизнь тому, чтобы вывести родной язык из сельских хат и поднять его на пьедестал высокой культуры. Но для создания украинской книги не хватало не только текстов, но и самой системы письменности. Элита того времени, если и пыталась писать для народа, использовала неуклюжую смесь церковнославянских, польских и местных слов, записанных сложным правописанием. Это было банально трудно читать.

Маркиян Шашкевич, лидер и визионер группы, предложил гениальное в своей простоте решение, которое стало настоящим лингвистическим землетрясением. Он ввел фонетическое правописание по принципу "пиши как слышишь, а читай как видишь". Но даже использование букв "є", "і", "ї" и отказ от твердого знака в конце слов уже делали текст живым и понятным каждому.

Для властей все это напоминало опасный политический манифест. Поэтому уже первая попытка "Русской троицы" издать сборник под названием "Зоря" в 1834 году потерпела сокрушительный крах. Австрийская цензура во Львове, которую возглавлял консервативный греко-католический священник Венедикт Левицкий, категорически запретила печать. Левицкий был шокирован тем, что семинаристы осмелились писать на "простонародном" языке – это пахло бунтом.

Самое интересное о "Русской троице" и прорыве с "Русалкой Днестровой": смотрите видео krupliakAn

Тиски цензуры и полицейский террор: как удалось издать "Русалку Днестровую"?

Однако молодые романтики не сдались. Яков Головацкий, самый прагматичный из троицы, во время своих путешествий наладил контакты с интеллектуалами в других частях империи. Было принято рискованное решение – тайно переправить рукопись нового сборника в Буду (ныне часть Будапешта), где цензура была менее осведомлена о нюансах галицких лингвистических войн.

В 1837 году в типографии Королевского университета в Буде при содействии сербского друга Георгия Петровича увидела свет "Русалка Днестровая". Это была небольшая книжечка, но ее значение в истории оказалось колоссальным. Она содержала народные песни, оригинальные стихи Шашкевича и Вагилевича, переводы сербского фольклора, и все это – на живом народном языке и напечатанное новым фонетическим алфавитом.

Когда тираж, а это около 1000 экземпляров, прибыл во Львов, австрийская полиция по доносу местных консерваторов забрала почти все. Около 800 копий были немедленно конфискованы и заперты в подвалах цензурного ведомства. И все же две сотни экземпляров успели разобрать.

Против "Русской троицы" начались репрессии. За ними установили тайное наблюдение. Шашкевича после посвящения отправили в самые бедные села, где он умер в нищете от туберкулеза всего в 31 год. Вагилевич, не выдержав давления и маргинализации, впоследствии отошел от активного украинского движения. А Головацкий позже стал профессором, а в конце жизни изменил свои взгляды.

Казалось бы, империя победила, раздавив молодых идеалистов. Однако конфискация "Русалки Днестровой" стала пирровой победой габсбургской бюрократии. Те несколько сотен экземпляров, которые разошлись по Европе, сделали свое дело – они доказали миру и, самое важное, самим украинцам, что их язык существует, он красив, гибок и способен быть языком литературы.

А фонетический принцип Шашкевича, за который его так жестоко преследовали, сегодня является абсолютной основой современной украинской орфографии. "Русская троица" совершила концептуальный прорыв – вывела украинскую идентичность из тени имперских нарративов и поставила ее в один ряд с современными европейскими нациями, которые как раз формировались в горниле XIX века.