От компромиссов со злом до крестового похода: как США освобождали рабов во время Гражданской войны

12 апреля 1861 года первые пушечные выстрелы разорвали весенний воздух над фортом Самтер в Южной Каролине. Этот грохот возвестил миру о начале самого кровавого конфликта в истории Соединенных Штатов Америки. А когда дым от первых залпов рассеялся, стало ясно, что на кону стоит гораздо больше, чем просто политическое единство нации.

Это была битва за саму душу Америки, эпическое столкновение двух абсолютно несовместимых экономических, социальных и моральных систем. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Почему политические компромиссы в США утратили силу накануне гражданской войны?

Гражданская война в США, которую десятилетиями после ее окончания апологеты Юга пытались облечь в приличную оболочку споров о "правах штатов" или несправедливых таможенных тарифах, на самом деле имела один темный обнаженный нерв – институт рабства. Собственно, это была бескомпромиссная война за то, будет ли у рабства будущее на континенте.

В течение первой половины XIX века американские политики напоминали отчаянных канатоходцев, балансировавших над пропастью, пытаясь удержать вместе две разные страны в пределах одной. Миссурийский компромисс 1820 года, Компромисс 1850 года – все это были временные пластыри на стремительно разрастающейся ране. Юг, экономика которого была намертво привязана к выращиванию хлопка, требовал не просто сохранения рабства там, где оно уже существовало, но и его агрессивной экспансии на новые западные территории. Для южных плантаторов остановка расширения рабства означала медленную, но неизбежную экономическую и политическую гибель.

Север тем временем стремительно индустриализировался. Там формировалась мощная идеология "свободной земли, свободного труда, свободных людей". Северяне необязательно были радикальными аболиционистами с самого начала, но они категорически не желали конкурировать с бесплатным рабским трудом на новых, еще не освоенных землях. Закон о Канзасе и Небраске 1854 года, отменивший старую линию Миссурийского компромисса и позволивший поселенцам самим устанавливать статус территории путем голосования, привел к кровавым вооруженным столкновениям, известным как Bleeding Kansas. Это был жуткий микрокосм будущей большой войны.

Избрание Авраама Линкольна в 1860 году стало той самой спичкой, брошенной с огоньком в пороховой погреб. Линкольн, представляя вновь созданную Республиканскую партию, четко сформулировал свою позицию: рабство не должно распространяться. Для Юга это прозвучало как приговор их образу жизни, и 7 штатов объявили о демарше еще до того, как Линкольн принес президентскую присягу. В своих официальных декларациях о причинах отделения они прямо и недвусмысленно указывали на "враждебность к институту рабства" как на главную причину разрыва с Вашингтоном. Конфедераты взялись за оружие, чтобы защитить свое "право" владеть другими людьми.

Гражданская война в США как война за отмену рабства и создание новой Америки: смотрите видео Znaem24

Как Прокламация об освобождении превратила конфликт в моральный крестовый поход?

В начале войны Линкольн действовал осторожно. Его первоочередной целью было исключительно сохранение Союза, а не уничтожение рабства. Он панически боялся оттолкнуть приграничные штаты (Мэриленд, Кентукки, Миссури, Делавэр), которые стратегически оставались в Союзе, но где рабство все еще было легальным. Однако безжалостная логика войны неумолимо диктовала другие правила.

Рабы Юга были главным экономическим двигателем Конфедерации – они выращивали продовольствие для армии, строили фортификационные сооружения, работали на заводах, освобождая белых мужчин для фронта. Разумеется, сами порабощенные афроамериканцы стали активными участниками собственного освобождения – они массово бежали в лагеря армии Севера, становясь так называемой "контрабандой войны". Это колоссальное давление снизу, умноженное на суровую военную необходимость и растущее политическое влияние радикальных республиканцев в Конгрессе, заставило Линкольна кардинально изменить курс.

1 января 1863 года вступила в силу историческая Прокламация об освобождении рабов – Emancipation Proclamation. Этот лаконичный документ произвел эффект взрыва сверхновой – он провозглашал навсегда свободными всех рабов на территориях, находившихся в состоянии вооруженного мятежа против Соединенных Штатов. Отныне армия Севера превратилась из инструмента подавления мятежа в настоящую освободительную армию. Каждый шаг солдат в синей форме на юг означал физическое расширение зоны свободы.

Более того, Прокламация официально разрешила набирать афроамериканцев в ряды армии Союза. Почти 200 тысяч чернокожих солдат и моряков взяли в руки оружие, чтобы сражаться за собственную свободу и свободу своих братьев и сестер, которые все еще оставались в оковах. Их беспрецедентное мужество на полях сражений, таких как кровавый штурм форта Вагнера, навсегда изменило отношение белого Севера к чернокожему населению. Война за сохранение старых политических границ умерла – в мучениях родилась война за создание новой Америки.

В апреле 1865 года генерал конфедератов Роберт Ли подписал капитуляцию. Это был окончательный крах системы, которая веками держалась на жестокой эксплуатации человеческой плоти. Гражданская война в США, унесшая жизни более 750 тысяч американцев, разрешила фундаментальный вопрос, который дамокловым мечем висел над страной с момента ее основания. 13 поправка к Конституции США поставила точку в этой кровавой драме, навсегда отменив рабство. Это противостояние Юга и Севера остается вечным историческим уроком, что компромиссы с фундаментальным злом невозможны, а настоящая свобода всегда требует высочайшей цены.