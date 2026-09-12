Це була битва за саму душу Америки, епічне зіткнення двох абсолютно несумісних економічних, соціальних та моральних систем. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому політичні компроміси у США втратили силу напередодні громадянської війни?

Громадянська війна у США, яку десятиліттями після її завершення апологети Півдня намагалися загорнути у пристойну обгортку суперечок про "права штатів" або несправедливі митні тарифи, насправді мала один темний оголений нерв – інститут рабства. Власне, це була безкомпромісна війна за те, чи матиме рабство майбутнє на континенті.

Протягом першої половини ХІХ століття американські політики нагадували відчайдушних канатохідців, які балансували над прірвою, намагаючись утримати разом дві різні країни в межах однієї. Міссурійський компроміс 1820 року, Компроміс 1850 року – все це були тимчасові пластирі на рану, що стрімко розросталася. Південь, чия економіка була намертво прив'язана до вирощування бавовни, вимагав не просто збереження рабства там, де воно вже існувало, але і його агресивної експансії на нові західні території. Для південних плантаторів зупинка розширення рабства означала повільну, але неминучу економічну та політичну смерть.

Північ тим часом стрімко індустріалізувалася. Там формувалася потужна ідеологія "вільної землі, вільної праці, вільних людей". Північани не обов'язково були радикальними аболіціоністами з самого початку, але вони категорично не бажали конкурувати з безплатною рабською працею на нових, ще не освоєних землях. Закон про Канзас і Небраску 1854 року, який скасував стару лінію Міссурійського компромісу і дозволив поселенцям самим установлювати статус території голосуванням, призвів до кривавих збройних сутичок, відомих як Bleeding Kansas. Це був моторошний мікрокосм майбутньої великої війни.

Обрання Авраама Лінкольна у 1860 році стало тим самим сірником, кинутим із вогником у пороховий льох. Лінкольн, представляючи новостворену Республіканську партію, чітко артикулював позицію – рабство не повинно поширюватися. Для Півдня це прозвучало як вирок їхньому способу життя, і 7 штатів оголосили демарш ще до того, як Лінкольн склав президентську присягу. У своїх офіційних деклараціях про причини відділення вони прямо і недвозначно вказували на "ворожість до інституту рабства" як на головну причину розриву з Вашингтоном. Конфедерати взялися за зброю для того, щоб захистити своє "право" володіти іншими людьми.

Громадянська війна у США як війна за скасування рабства та створення нової Америки: дивіться відео Znaem24

Як Прокламація про звільнення перетворила конфлікт на моральний хрестовий похід?

На початку війни Лінкольн діяв обережно. Його першочерговою метою було суто збереження Союзу, а не знищення рабства. Він панічно боявся відштовхнути прикордонні штати (Мериленд, Кентуккі, Міссурі, Делавер), які стратегічно залишалися у Союзі, але де рабство все ще було легальним. Проте безжальна логіка війни невблаганно диктувала інші правила.

Раби Півдня були головним економічним двигуном Конфедерації – вони вирощували їжу для армії, будували фортифікаційні споруди, працювали на заводах, вивільняючи білих чоловіків для фронту. Ясна річ, самі поневолені афроамериканці стали активними агентами власного звільнення – вони масово тікали до таборів армії Півночі, стаючи так званою "контрабандою війни". Цей колосальний тиск знизу, помножений на сувору військову необхідність та висхідний політичний вплив радикальних республіканців у Конгресі, змусив Лінкольна кардинально змінити курс.

1 січня 1863 року набула чинності історична Прокламація про звільнення рабів – Emancipation Proclamation. Цей сухий документ мав ефект вибуху наднової – він оголошував назавжди вільними всіх рабів на територіях, що перебували у стані збройного заколоту проти Сполучених Штатів. Відтепер армія Півночі перетворилася з інструменту придушення бунту на справжню визвольну армію. Кожен крок солдатів у синій формі на південь означав фізичне розширення зони свободи.

Ба більше, Прокламація офіційно дозволила набирати афроамериканців до лав армії Союзу. Майже 200 тисяч чорношкірих солдатів і моряків взяли до рук зброю, щоб битися за власну свободу та свободу своїх братів і сестер, які ще залишалися у кайданах. Їхня безприкладна мужність на полях битв, таких як кривавий штурм форту Вагнер, назавжди змінила ставлення білої Півночі до чорношкірого населення. Війна за збереження старих політичних кордонів померла – у муках народилася війна за створення нової Америки.

У квітні 1865 року генерал конфедератів Роберт Лі підписав капітуляцію. Це був остаточний крах системи, яка століттями трималася на жорстокій експлуатації людської плоті. Громадянська війна у США, яка забрала життя понад 750 тисяч американців, розв'язала фундаментальне питання, що як дамоклів меч висіло над країною від її заснування. 13 поправка до Конституції США поставила крапку в цій кривавій драмі, назавжди скасувавши рабство. Те протистояння Півдня і Півночі залишається вічним історичним уроком, що компроміси з фундаментальним злом неможливі, а справжня свобода завжди вимагає найвищої ціни.