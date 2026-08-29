29 августа 1526 – битва при Мохаче: как поражение венгров открыло османам путь к Центру Европы

В 2026 исполняется ровно 500 лет со дня, что стал отправной точкой для рождения новой Европы. 29 августа 1526 года на болотистой равнине недалеко от городка Мохач столкнулись два мира – блестящее, но внутренне расколотое Венгерское королевство, веками служившее "христианским щитом" континента, и неудержимая военная машина Османской империи под предводительством султана Сулеймана I Великолепного.

То, что произошло в тот жаркий летний день, стало не просто военным событием – это было геополитическое землетрясение, отголоски которого ощущались вплоть до начала ХХ века. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Иллюзия европейской солидарности: как за 2 часа уничтожили целое королевство?

Политический ландшафт Европы накануне битвы при Мохаче был изрезан трещинами, но не все хотели их замечать. Западная Европа была парализована Итальянскими войнами – император Священной Римской империи Карл V Габсбург был занят противостоянием с французским королем Франциском I (что к тому же тайно искал союза с османами). Папа Римский Климент VII, зажатый в тисках европейских интриг, мог дать разве что символические деньги.

В результате двадцатилетний венгерский король Лайош II (Людовик II Ягеллон) оказался в катастрофической изоляции. Венгрия, раздираемая конфликтами между магнатами и королевской властью, осталась один на один с самой могущественной армией того времени – Османской империей. А Сулейман Великолепный как раз в 1521 году захватил Белград – ключевую крепость на южной границе Венгрии, и уже прямо угрожал королевству.

Султан прекрасно понимал слабость противника. Летом 1526 года его армия, что насчитывала от 60 до 70 тысяч воинов и более 150 пушек, двинулась на север, а навстречу ей вышло венгерское войско, которое с трудом собрало до 30 тысяч человек. Трансильванский контингент так и не успел присоединиться к основным силам, что стало одной из роковых обстоятельств той кампании.

Венгры выбрали для сражения равнину у Мохача, надеясь использовать свою главную ударную силу – тяжелую рыцарскую конницу. Действительно, во второй половине дня, когда началось сражение, венгерская тяжелая кавалерия правого фланга совершила стремительную и, казалось бы, сокрушительную атаку на передовые отряды румелийского корпуса османов – рыцари прорвали первые линии обороны, посеяв панику среди легкой турецкой пехоты.

Казалось, чудо возможно – венгры продвигались вперед, приближаясь к штабу самого султана, однако они недооценили технологическое и тактическое превосходство османов. На самом деле вся эта ситуация была гениальной ловушкой – когда венгерская конница углубилась в османские ряды, турецкие войска расступились, и перед рыцарями предстали элитные отряды янычар с аркебузами и сплошная стена скованых цепями пушек.

Как происходила битва при Мохаче в 1526 году и какими были ее последствия: смотрите видео HistoryMarche

Именно так выглядела знаменитая османская тактика tabur cengi. Залп в упор оказался сокрушительным – свинцовый дождь и пушечные ядра буквально разнесли цвет венгерского рыцарства. За считанные минуты атака утонула в крови, а османская легкая конница (акинджи) начала окружение флангов, превращая отступление венгров в хаотичную бойню. Битва длилась всего около 2 часов.

Как на крови под Мохачем началось рождение новой Европы?

После битвы при Мохаче на поле боя остались лежать более 14 тысяч венгерских воинов, среди которых был почти весь высший клир и аристократия страны. Но самый страшный удар ждал впереди – молодой король Лайош II, пытаясь спастись бегством, попал в ловушку природы.

Его тяжелая боевая лошадь поскользнулась на крутом берегу размытого дождями ручья Челе – и король, закованный в массивные доспехи, упал в воду и захлебнулся в грязи. Вместе с ним в том ручье утонула и независимость средневековой Венгрии.

Последствия битвы были тектоническими – Османская империя не просто одержала победу, а выбила дверь к Центру Европы. Уже через несколько недель Сулейман вошел в оставленную Буду, и вскоре Венгерское королевство распалось на три части – центральная перешла под прямое управление Стамбула, восточная (Трансильвания) стала вассалом султана, а западная с северной полосой достались австрийским Габсбургам.

Именно это событие заложило основу для многовекового противостояния между Габсбургами и Османами, кульминацией которого стали осады Вены. А венгерская пословица Több is veszett Mohácsnál ("Больше было потеряно под Мохачем") до сих пор используется как утешение во времена бедствий.