Правила, написанные кровью: как трагедия 9/11 заставила мир навсегда изменить авиацию

Утро 11 сентября 2001 года выдалось необычайно ясным. В Нью-Йорке небо имело тот пронзительный, кристально чистый оттенок синего, который впоследствии в американской прессе назовут "авиационным". Но именно из этого безоблачного неба пришла угроза, навсегда перечеркнувшая прежнюю эпоху романтических, доверчивых и беззаботных полетов – ведь 4 пассажирских лайнера превратили в управляемые ракеты.

Теракты 9/11 стали не просто национальной трагедией США, но и глобальным рубиконом для всей планеты. Четверть века спустя, в 2026 году, мы продолжаем жить по строгим правилам, написанным кровью почти трех тысяч жертв того сентябрьского вторника. Коммерческая авиация изменилась до неузнаваемости, а как именно – 24 Канал расскажет чуть подробнее.

Как терминалы аэропортов превратились из открытых вокзалов в неприступные бастионы?

До 11 сентября 2001 года аэропорты напоминали обычные железнодорожные вокзалы, где царила атмосфера расслабленности. Вы могли приехать за 20 минут до вылета, держа в руках чашку горячего кофе, и проводить своих близких прямо до выхода на посадку, даже не имея на руках билета. Проверка безопасности была скорее формальностью – металлоискатели реагировали на большие массивы стали, а в ручной клади вполне легально перевозились карманные ножи с лезвием до 4 дюймов, бейсбольные биты и спицы для вязания. Именно этой роковой и наивной лазейкой в системе воспользовались 19 террористов группировки "Аль-Каида".

Реакция международного сообщества была мгновенной, жесткой и беспрецедентной. В США было создано Управление транспортной безопасности (TSA) – гигантский федеральный аппарат, навсегда заменивший разрозненные, зачастую некомпетентные частные охранные фирмы, которые нанимали сами авиакомпании в целях экономии. С тех пор доступ в зону вылета получали только пассажиры с действительными посадочными талонами и документами, удостоверяющими личность. Процедура досмотра превратилась в тщательный, порой изнурительный, но жизненно необходимый ритуал.

Некоторые нововведения появились чуть позже. Снятие обуви стало обязательным после попытки террориста Ричарда Рида пронести взрывчатку в подошвах кроссовок в декабре 2001 года. Строгие ограничения на перевозку жидкостей (правило 3-1-1) ввели в 2006 году после раскрытия британскими спецслужбами масштабного заговора с использованием жидкой взрывчатки, замаскированной под напитки. А затем появились и миллиметровые волновые сканеры, системы биометрического контроля лица, искусственный интеллект для анализа поведения и сверхточные рентгеновские аппараты компьютерной томографии (КТ) для багажа.

Технологии стали значительно умнее, но базовая философия безопасности осталась неизменной – каждый пассажир и каждый предмет являются потенциальной угрозой, пока сканеры и сотрудники службы безопасности не докажут обратное. Но здесь следует понимать, что изменения на земле были лишь первым эшелоном обороны – настоящая революция произошла внутри самих самолетов.

Как изменили авиацию трагические события 11 сентября 2001 года: смотрите видео ChannelsTelevision

Какие невидимые щиты сегодня хранят пассажиров на высоте десяти тысяч метров?

Наиболее очевидной и критически важной модификацией стали двери кабины пилотов. До 2001 года они были хрупкими, часто оставались открытыми во время полета, чтобы пилоты могли общаться со стюардессами или даже приглашать детей посмотреть на навигационные приборы. После терактов Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и Федеральное авиационное управление США (FAA) обязали все авиакомпании мира установить пуленепробиваемые, устойчивые к взлому и взрывам двери. Теперь они остаются надежно запертыми на протяжении всего рейса, а доступ в кабину строго регламентирован сложными протоколами и видеонаблюдением.

Коренным образом изменилась и психология полета. На протяжении десятилетий до 11 сентября официальная инструкция для экипажей и пассажиров в случае захвата самолета звучала просто: "Сотрудничайте, не сопротивляйтесь, выполняйте требования угонщиков, дожидайтесь приземления и переговоров". После использования самолетов в качестве оружия массового уничтожения старый протокол мгновенно утратил смысл. Даже не после, а уже во время – пассажиры рейса United 93, узнав о судьбе других лайнеров, вступили в героическую схватку с угонщиками и не дали самолету врезаться в Капитолий или Белый дом. Именно они положили начало новой эре активного сопротивления.

Сегодня бортпроводники проходят тренинги по самообороне и нейтрализации угроз, а на многих международных рейсах инкогнито находятся вооруженные федеральные воздушные маршалы, готовые применить летальную силу. А чтобы до этого не доходило, самый мощный невидимый щит начинает работать еще задолго до того, как вы приезжаете в аэропорт – глобальные антитеррористические базы данных, такие как американский No Fly List, и интеллектуальные системы предварительной проверки пассажиров (Secure Flight) непрерывно анализируют миллиарды байтов информации, сверяя списки пассажиров через Интерпол, ЦРУ и МИ-6 и отсеивая подозрительных лиц еще на этапе бронирования билета.

В 2026 году, через четверть века после самого страшного дня в истории авиации, коммерческие перелеты остаются самым безопасным видом транспорта в мире. Общество сознательно пожертвовало частью своей частной жизни, времени и комфорта ради того, чтобы небо больше никогда не стало источником апокалиптического ужаса. Шрам от терактов 11 сентября заставил человечество выковать невидимую броню, которая сегодня надежно оберегает гражданскую авиацию.