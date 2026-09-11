Теракти 9/11 стали не просто національною трагедією США, а й глобальним рубіконом для всієї планети. Чверть століття потому, у 2026 році, ми продовжуємо жити за суворими правилами, написаними кров'ю майже трьох тисяч жертв того вересневого вівторка. Комерційна авіація змінилася до невпізнання, а як саме – 24 Канал розповість трохи докладніше.

Як термінали аеропортів перетворили з відкритих вокзалів на неприступні бастіони?

До 11 вересня 2001 року аеропорти нагадували звичайні залізничні станції, де панувала атмосфера розслабленості. Ви могли приїхати за 20 хвилин до вильоту, тримаючи у руках чашку гарячої кави, і провести своїх близьких просто до виходу на посадку, навіть не маючи на руках квитка. Перевірка безпеки була радше формальністю – металошукачі реагували на великі масиви сталі, а у ручній поклажі цілком легально подорожували кишенькові ножі з лезом до 4 дюймів, бейсбольні біти та спиці для в'язання. Саме цією фатальною та наївною прогалиною у системі скористалися 19 терористів угруповання "Аль-Каїда".

Відповідь міжнародної спільноти була миттєвою, жорсткою і безпрецедентною. У США створили Управління безпеки на транспорті (TSA) – гігантський федеральний апарат, який назавжди замінив розрізнені, часто некомпетентні приватні охоронні фірми, які наймали самі авіакомпанії заради економії. Відтоді доступ до зони вильоту діставали тільки пасажири з дійсними посадковими талонами та документами, що посвідчують особу. Процедура огляду перетворилася на ретельний, іноді виснажливий, але життєво необхідний ритуал.

Деякі новації з'явилися трохи пізніше. Зняття взуття стало обов'язковим після спроби терориста Річарда Ріда пронести вибухівку у підошвах кросівок у грудні 2001 року. Суворі обмеження на перевезення рідин (правило 3-1-1) запровадили у 2006 після розкриття британськими спецслужбами масштабної змови з використанням рідкої вибухівки, замаскованої під напої. А далі прийшли й міліметрові хвильові сканери, системи біометричного контролю обличчя, штучний інтелект для аналізу поведінки та надточні рентгенівські апарати комп'ютерної томографії (CT) для багажу.

Технології стали значно розумнішими, але базова філософія безпеки залишилася незмінною – кожен пасажир і кожен предмет є потенційною загрозою, поки сканери та офіцери не доведуть протилежне. Але тут слід розуміти, що зміни на землі були лише першим ешелоном оборони – справжня революція відбулася всередині самих літаків.

Як змінили авіацію трагічні події 11 вересня 2001 року: дивіться відео ChannelsTelevision

Які невидимі щити сьогодні оберігають пасажирів на висоті десяти тисяч метрів?

Найбільш очевидною і критично важливою модифікацією стали двері кабіни пілотів. До 2001 року вони були кволими, часто залишалися відчиненими під час польоту, щоб пілоти могли спілкуватися зі стюардесами або навіть запрошувати дітей подивитися на навігаційні прилади. Після терактів Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) та Федеральне авіаційне управління США (FAA) зобов'язали всі авіакомпанії світу встановити куленепробивні, стійкі до злому та вибухів двері. Тепер вони залишаються надійно замкненими протягом усього рейсу, а доступ до кабіни суворо регламентований складними протоколами та відеоспостереженням.

Докорінно змінилася й психологія польоту. Десятиліттями до 9/11 офіційна інструкція для екіпажів та пасажирів у разі захоплення літака звучала просто: "Співпрацюйте, не опирайтеся, виконуйте вимоги викрадачів, чекайте на приземлення та переговори". Після використання літаків як зброї масового знищення старий протокол миттєво втратив сенс. Навіть не після, а вже під час – пасажири рейсу United 93, які дізналися про долю інших лайнерів, вступили у героїчний бій з викрадачами та не дали літаку врізатися у Капітолій чи Білий дім. Саме вони започаткували нову еру активного опору.

Сьогодні бортпровідники проходять тренінги з самооборони та нейтралізації загроз, а на багатьох міжнародних рейсах інкогніто є озброєні федеральні повітряні маршали, готові застосувати летальну силу. А щоб до цього не доходило, найпотужніший невидимий щит починає працювати ще задовго до того, як ви приїжджаєте в аеропорт – глобальні антитерористичні бази даних, як-от американський No Fly List, та інтелектуальні системи попередньої перевірки пасажирів (Secure Flight) безперервно аналізують мільярди байтів інформації, перевіряючи списки пасажирів через Інтерпол, ЦРУ та МІ-6 та відсіюючи підозрілих осіб ще на етапі бронювання квитка.

У 2026 році, через чверть століття після найстрашнішого дня в історії авіації, комерційні перельоти залишаються найбезпечнішим видом транспорту у світі. Суспільство свідомо пожертвувало частиною своєї приватності, часу та комфорту заради того, щоб небо більше ніколи не стало джерелом апокаліптичного жаху. Шрам від терактів 11 вересня змусив людство викувати невидиму броню, яка сьогодні надійно тримає цивільні крила у безпеці.