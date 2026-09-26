Удавка для молодого государства: почему Украина отдала ядерные боеголовки в обмен на бумажку

Когда в декабре 1991 года советский колосс окончательно рухнул, подняв облака геополитической пыли, у мира не осталось иного выбора, как принять новую реальность. На обломках империи возникла Независимая Украина, которая за одну ночь, даже не ставя перед собой такой цели, превратилась в третью по мощности ядерную державу планеты.

Ее арсенал был колоссальным, апокалиптическим по своим масштабам – он превосходил ядерные запасы Великобритании, Франции и Китая вместе взятые. Но через несколько лет не осталось ничего – а как это произошло и что Украина получила взамен, 24 Канал расскажет чуть подробнее.

Почему Киев согласился отдать абсолютное оружие сдерживания?

После распада СССР на территории Украины осталось 176 межконтинентальных баллистических ракет (130 жидкотопливных SS-19 и 46 твердотопливных SS-24), 44 стратегических бомбардировщика и около 1900 стратегических ядерных боезарядов. К этому добавлялись еще почти 2500 единиц тактического ядерного оружия. Это был меч, способный несколько раз уничтожить целые континенты.

Однако уже через 3 года, в 1994 году, Киев добровольно отказался от этого смертоносного наследия, и такой шаг стал беспрецедентным по своим масштабам в истории человечества. Но чтобы понять мотивы именно такого решения новых украинских властей, необходимо отбросить эмоции и взглянуть на сухие факты о положении дел в Украине и мире в начале 90-х.

Администрации Джорджа Буша-старшего, а впоследствии и Билла Клинтона, были охвачены паникой из-за угрозы распространения ядерных технологий. Вашингтон видел в постсоветском пространстве не столько новые демократии, сколько гигантский, неконтролируемый риск "утечки" оружия массового уничтожения в руки террористов или режимов-изгоев. Что касается Украины, то она столкнулась с тремя фундаментальными проблемами:

Первая – оперативный контроль . Хотя ракеты физически находились в украинских шахтах, так называемые "ядерные чемоданчики" с кодами (Permissive Action Links) оставались в Москве, которая, разумеется, не собиралась их отдавать. У Украины было оружие, но не было возможности его применить без создания собственной системы управления, что потребовало бы лет работы и миллиардов долларов.

. Хотя ракеты физически находились в украинских шахтах, так называемые "ядерные чемоданчики" с кодами (Permissive Action Links) оставались в Москве, которая, разумеется, не собиралась их отдавать. У Украины было оружие, но не было возможности его применить без создания собственной системы управления, что потребовало бы лет работы и миллиардов долларов. Вторая – экономическая удавка . Обслуживание ракет, особенно тех, что работали на высокотоксичном жидком топливе (гептиле), требовало колоссальных ресурсов, которых у молодого и истощенного гиперинфляцией государства просто не было.

. Обслуживание ракет, особенно тех, что работали на высокотоксичном жидком топливе (гептиле), требовало колоссальных ресурсов, которых у молодого и истощенного гиперинфляцией государства просто не было. И третья – западные столицы фактически поставили ультиматум: либо безъядерный статус, либо тотальная международная изоляция, отсутствие кредитов МВФ и, собственно, статус изгоя.

В результате Украина сделала свой выбор без выбора. А программа совместного снижения угрозы Нанна-Лугара (Nunn-Lugar Cooperative Threat Reduction), инициированная США, стала финансовым и логистическим механизмом, который позволил безопасно демонтировать весь украинский арсенал за американские деньги.

Как Украина сдавала свой ядерный арсенал и что получила взамен: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

Какой оказалась истинная цена Будапештского меморандума?

5 декабря 1994 года в столице Венгрии был подписан документ, который навсегда вошел в историю дипломатии как символ роковой иллюзии. Это был Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия – так его называли на украинском языке. Но дело в том, что английское название содержало иную формулировку – Security Assurances, гарантийные заверения.

США, Великобритания и Россия действительно пообещали уважать независимость, суверенитет и действующие границы Украины. Но из-за того расхождения в переводе в украинском обществе и политикуме долгое время существовала иллюзия, будто Запад предоставил нашему государству железобетонные юридические "гарантии" защиты – тогда как для Запада, а для России тем более, это с самого начала были лишь дипломатические "заверения". Будапештский меморандум – это была политическая декларация.

Что же Украина получила взамен в материальном плане? Высокообогащенный уран из украинских боеголовок передали России, где его переработали в топливо для атомных электростанций (соглашение HEU-LEU) – за это Киев получил компенсацию в виде тепловыделяющих сборок для своих АЭС на сумму около 500 миллионов долларов, а также частичное списание долгов. Кроме того, США предоставили финансовую помощь на сам процесс демонтажа инфраструктуры.

В геополитическом плане плюсов было больше. Украина добилась официального признания суверенитета и границ со стороны мировых держав, что позволило молодому государству избежать международной изоляции и санкций, которыми угрожал Запад в случае сохранения арсенала. Также Киев открыл для себя доступ к финансовой помощи МВФ, Всемирного банка и западных инвестиций, что спасло тогдашнюю экономику от коллапса.

Сейчас мир уже более десятилетия наблюдает за последствиями российской агрессии против Украины, начавшейся в 2014 году и переросшей в полномасштабную войну. И международное сообщество уже не может не признавать, что Украина обменяла третий в мире ядерный арсенал на бумажку, которая не смогла остановить танки одного из подписантов. Отказ Киева от оружия массового уничтожения должен был стать триумфом глобального режима нераспространения, но превратился в его самый глубокий кризис.

В 2026 году ни одна страна мира больше не верит в бумажные гарантии безопасности, понимая, что единственным настоящим аргументом в международной политике остается собственная сила. А украинский прецедент 1994 года навсегда останется в учебниках истории как самый трагический пример геополитического доверия.