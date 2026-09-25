Геометрия власти: как возникло деление на левых и правых и почему оно сильнее времени и новых идеологий

В 2026 году глобальный политический ландшафт напоминает раскаленную сковороду – от избирательных участков в Вашингтоне до парламентских залов в Париже, Лондоне и Берлине общества расколоты едва ли не пополам. И, конечно же, мы ежедневно слышим с экранов смартфонов и телевизоров эти два коротких, словно выстрел, слова: "левые" и "правые".

Именно они определяют, какие налоги мы платим, как относимся к миграции, климатическим изменениям, искусственному интеллекту и даже к базовым правам человека. Но почему мы измеряем такой сложный мир политики терминами, обозначающими обычные направления в пространстве? 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Где зародилась политическая геометрия левых и правых?

Попробуем совершить путешествие во времени – в душное лето конца XVIII века, когда одна случайность навсегда изменила словарный запас человечества. Именно так – все началось не с глубоких философских трактатов или сложных идеологических манифестов, а с обычной человеческой психологии и акустики.

Во Франции, в бурный 1789 год, когда Великая революция уже разразилась, а Бастилия пала, собралось Национальное учредительное собрание, чтобы решить судьбу монархии. Главный вопрос, раздиравший зал на части, – должен ли король Людовик XVI сохранить право абсолютного вето на законы, принимаемые парламентом.

Атмосфера в зале была настолько наэлектризованной, что оппоненты буквально не могли сидеть рядом – это грозило физическими столкновениями. Те, кто защищал традиции, монархию, церковь и старый порядок, как-то инстинктивно сплотились справа от кресла председателя собрания (это были аристократы и консервативное духовенство). А вот те, кто требовал радикальных перемен, ограничения власти короля и расширения прав граждан, сели слева.

Кроме того, это был сугубо практический шаг – сесть поближе к своим, чтобы лучше слышать единомышленников, а заодно и не получить тростью по голове от разъяренных оппонентов. И вот эта временная, казалось бы, пространственная конфигурация оказалась на удивление живучей – когда в 1791 году собралось новое Законодательное собрание, новаторы снова сели слева, а защитники традиций – справа.

Впоследствии французские газеты начали использовать эти термины в качестве удобного сокращения. Вместо того чтобы долго перечислять взгляды политика, пресса просто писала – "представитель левой стороны" или "деятель правого крыла". То, что зародилось как случайная рассадка в манеже Тюильри, кристаллизовалось в железобетонный идеологический маркер, который пережил и саму революцию, и империю Наполеона, а затем разлетелся по всему миру.

Как появились левые и правые и что с ними было дальше: смотрите видео WAS_UA

Почему эти давние ярлыки до сих пор управляют миром в 2026 году?

Казалось бы, прошло более двух веков. Мир пережил промышленную революцию, две мировые войны, изобретение интернета и глобальную цифровизацию, да и современная политика стала невероятно сложной. Почему же мы даже в 2026 году пользуемся словарным запасом эпохи напудренных париков и гильотин?

Скорее всего, из-за фундаментальной потребности человеческого мозга упрощать реальность. Человеческая психика склонна к бинарным оппозициям – "свои" и "чужие", "свет" и "тьма", "левые" и "правые". Эта дихотомия работает как идеальный когнитивный ярлык, хотя на протяжении XIX и XX веков содержание этих понятий эволюционировало, адаптируясь к новым реалиям.

Например, в период индустриализации левые стали ассоциироваться с рабочим движением, профсоюзами, социализмом и борьбой за экономическое равенство, а правые – с защитниками свободного рынка, капитала, национальных традиций и индивидуализма. А сегодня ось "левые-правые" переживает очередные мутации – экономические вопросы часто отходят на второй план, уступая место культурным войнам.

Современные левые – это преимущественно про глобализм, экологическое сознание, защиту меньшинств и социальную справедливость. Правые же олицетворяют национальный суверенитет, жесткий контроль границ, традиционные институты и экономический протекционизм. Но как бы там ни было, мы продолжаем использовать эти термины, потому что они создают иллюзию порядка в хаотичном мире.

Они позволяют избирателю за считанные секунды определить политическую платформу кандидата. Когда политик в Европарламенте или Конгрессе США заявляет о своей принадлежности к правому или левому лагерю, он мгновенно активирует целый набор ассоциаций в голове избирателя. Это политический франчайзинг, где бренд говорит сам за себя.

Конечно, эта система координат несовершенна. Она не способна адекватно описать либертарианцев, которые выступают за абсолютно свободный рынок (как правые), но поддерживают максимальную свободу личности в социальных вопросах (как левые). Что уж говорить об авторитарных популистах, которые сочетают левую социальную риторику с правым радикальным национализмом и так далее.

Однако, несмотря на все попытки политологов ввести многомерные компасы и сложные матрицы, общество упорно возвращается к старой доброй линии с двумя концами. Призраки Французской революции до сих пор бродят по коридорам власти от Брюсселя до Токио, и пока человеческая природа будет нуждаться в четком разделении на "нас" и "них", понятия левых и правых будут оставаться незыблемым фундаментом нашей политической навигации – хотя все и начиналось лишь с того, кто и на каком стуле решил сесть.