В массовом сознании этот эпизод часто представляется как героическое освобождение сотен невиновно осужденных, которые годами гнили в сырых подземельях по приказу жестокого короля. Но на самом деле все было совсем не так, и 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Что на самом деле искала разъяренная толпа в Бастилии и при чем тут маркиз де Сад?

Когда 14 июля 1789 года тяжелые дубовые ворота крепости Бастилии рухнули, победители обнаружили внутри всего семерых заключенных, причем ни один из них не был политическим диссидентом или борцом за свободу. И здесь вполне обоснованно возникает вопрос – почему же жители Парижа пролили столько крови ради штурма почти пустой тюрьмы? Дело в том, что истинная причина падения Бастилии крылась не в желании освободить заключенных, а в банальном стремлении выжить.

В начале июля того года Париж находился в состоянии параноидального ужаса. Экономический кризис достиг апогея – цены на хлеб взлетели до самого высокого уровня за столетие, люди голодали, а король Людовик XVI, напуганный радикализацией Национального учредительного собрания, начал стягивать в столицу верные ему войска, преимущественно иностранных наемников. Увольнение популярного министра финансов Жака Неккера 11 июля стало спичкой, брошенной в бочку с бензином – теперь парижане были убеждены, что король готовит кровавую расправу над городом.

И городу нужно было оружие, чтобы защитить себя. Утром 14 июля огромная толпа ворвалась в Hôtel des Invalides, где хранился военный арсенал – сопротивление было минимальным, и в руки повстанцев попало около 30 тысяч мушкетов. Но возникла серьезная проблема – в арсенале не было ни пороха, ни пуль. Куда же они делись? А за несколько дней до этого, предвидя беспорядки, власти предусмотрительно перевезли более 13 тонн черного пороха в самое безопасное по их мнению место в Париже – в Бастилию. Туда и двинулась толпа.

Французская революция – как следует понимать события в Бастилии 14 июля 1789 года: смотрите видео SLICEHistory

Бастилия была архитектурным монстром – 8 массивных башен высотой 30 метров, соединенных толстыми стенами, возвышались над рабочим пригородом Сент-Антуан, словно постоянное напоминание о всевластии короны. Ее пушки были направлены прямо на жилые кварталы. Однако к 1789 году крепость уже давно утратила свое значение как главная государственная тюрьма – содержание этого колоссального комплекса обходилось казне настолько дорого, что еще за несколько лет до революции существовали планы по его сносу и обустройству там общественной площади.

Кто же те семеро, которых все-таки освободила толпа? Это были четверо фальшивомонетчиков, двое людей с психическими расстройствами, и один аристократ – граф де Солаж, заключенный по печально известному lettre de cachet (королевскому указу без суда) по просьбе собственной семьи за "ужасные преступления" (по слухам, речь шла об инцесте). Самого известного заключенного, скандального маркиза де Сада, перевели из Бастилии всего за 10 дней до штурма, причем он сам спровоцировал это тем, что кричал через импровизированный рупор из окна камеры, призывая парижан на помощь и утверждая, будто охрана убивает арестантов.

Кровавая развязка штурма Бастилии: как родился символ?

Комендантом Бастилии был маркиз Бернар-Рене де Лоне – человек, родившийся в этой крепости (его отец также был комендантом), но почти не имевший военного опыта. Его гарнизон состоял из 82 списанных ветеранов и 32 швейцарских гвардейцев. Де Лоне оказался в ловушке – он не хотел стрелять в народ, но и не мог просто сдать королевскую крепость. Переговоры длились несколько часов, напряжение росло, и толпа, собравшаяся во внешнем дворе, становилась все более нетерпеливой.

Кратко о том, как происходил штурм Бастилии: смотрите видео ProHistory-l4m

Трагедия стала неизбежной, когда кто-то – до сих пор точно неизвестно, с чьей стороны – произвел первый выстрел. Началась хаотичная перестрелка, защитники крепости из-за толстых стен убили около 100 повстанцев, многие десятки были ранены. Только после обеда, когда к мятежникам присоединились дезертиры из Французской гвардии с пушками, ситуация изменилась. Увидев артиллерию, де Лоне понял, что сопротивление бесполезно, и начал угрожать взорвать пороховой погреб и уничтожить всю крепость вместе с частью пригорода. Однако подчиненные не дали ему этого сделать, и Бастилия капитулировала.

Судьба коменданта была ужасной – несмотря на обещания пощадить его жизнь, разъяренная толпа, опьяневшая от крови и адреналина, растерзала де Лоне по дороге к Ратуше. Его голову отрезали мясницким ножом и водрузили на пику, пронеся по улицам Парижа. Это был жуткий прецедент насилия, который задал тон всей дальнейшей революции.

Впоследствии революционные лидеры догадались, что это событие обладает немалым пропагандистским потенциалом. Взятие порохового склада не воспринималось как величественный подвиг, а вот свержение многовекового символа деспотизма – вполне. Семь жалких заключенных предстали перед публикой как мученики режима. А саму крепость решили немедленно снести.

С точки зрения масштабов истории, взятие Бастилии было стратегически незначительным событием – но его психологическое воздействие оказалось колоссальным. Оно доказало, что королевская власть не является нерушимой, что армия может отказаться стрелять в народ и что абсолютизм можно сломить силой. Народ Парижа шел за порохом, чтобы выжить, но случайно обрел нечто гораздо более мощное – осознание собственной силы.