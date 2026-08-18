18 августа 1920 – женщины в США обретают право голоса: как одно письмо от матери изменило историю

США навсегда изменили свой политический ландшафт, приняв 19-ю поправку к Конституции 18 августа 1920 года. Именно она гарантировала женщинам право голоса, но этому предшествовали более 70 лет изнурительной борьбы.

За этот период суфражистки подвергались арестам, голодовкам и даже жестокому общественному осуждению. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Как женщины более 70 лет боролись за право голоса в США?

Август 1920 года выдался в Нэшвилле невыносимо душным. Воздух в кулуарах Капитолия этого города в штате Теннесси был густым не только от жары, сигарного дыма и виски, но и от невероятной политической напряженности. На кону стояла 19-я поправка к Конституции США, которая должна была навсегда изменить политический ландшафт самой могущественной демократии мира, предоставив женщинам право голоса. Сегодня действительно трудно представить, что право, которое мы ясно видим как базовое и неотъемлемое, было завоевано ценой более семи десятилетий сломанных судеб, заключений, голодовок и беспрецедентной общественной стигматизации.

Эта история началась в июле 1848 года в городке Сенека-Фоллз, что в штате Нью-Йорк. Небольшая группа идеалистов собралась на первый съезд по правам женщин в США. Когда Элизабет Кэди Стэнтон представила свою "Декларацию чувств", составленную по образцу Декларации независимости, требование избирательного права казалось настолько радикальным, что даже некоторые из ее соратников умоляли вычеркнуть этот пункт, опасаясь стать посмешищем. Однако искра уже упала на сухую хворост патриархального строя.

На протяжении десятилетий такие женщины, как Сьюзан Б. Энтони, неутомимо ездили по стране, выступая в полупустых залах, терпя насмешки прессы и откровенную агрессию толпы. Они подавали петиции, которые конгрессмены выбрасывали в мусор, и пытались голосовать нелегально, за что получали судебные приговоры. К началу XX века первое поколение суфражисток ушло из жизни, так и не увидев плодов своего каторжного труда. Их имена стали легендой, но реальная власть оставалась только в мужских руках.

Перелом произошел в 1910-х годах, когда на арену вышло более радикальное поколение. Элис Пол и Люси Бернс прибегли к тактике прямого действия и организовали масштабные марши, что заканчивались массовыми избиениями участниц разъяренной толпой, пока полиция стояла в стороне. В 1917 году, когда США вступили в Первую мировую войну, суфражистки стали "Молчаливыми стражницами" у ворот Белого дома. Они держали плакаты, которые цитировали демократические лозунги президента Вудро Вильсона, указывая на его лицемерие – мол, как можно бороться за демократию в Европе, когда половина населения США лишена базовых прав?

Реакция властей была жесткой. Женщин массово арестовывали по сфабрикованным обвинениям в "препятствовании движению транспорта" и отправляли в печально известную тюрьму Оккокван в Вирджинии. Кульминацией стала "Ночь террора" 14 ноября 1917 года, когда охранники по приказу руководства жестоко избили заключенных суфражисток. Женщин швыряли на железные кровати, приковывали к решеткам, а когда они объявили голодовку в знак протеста, их подвергали пыткам принудительного кормления через трубки, которые вставляли в ноздри. Информация об этих зверствах, просочившаяся в прессу, вызвала шок в обществе.

Как женщины в США завоевали право голоса – путь борьбы суфражисток: смотрите видео HISTORY

Принятие 19-й поправки и один решающий голос юноши, послушавшегося матери

Мученичество суфражисток разбило лед общественного мнения, и президент Уилсон наконец был вынужден публично поддержать федеральную поправку – но даже ее принятие Конгрессом в 1919 году было лишь половиной пути. Для закрепления в Конституции требовалась ратификация 36 штатами. К лету 1920 года 35 сказали "да", хотя Юг сопротивлялся, особенно Теннесси.

Там началась настоящая "Война роз". Сторонники суфражизма носили в петлицах желтые розы, а их противники – красные. Отель "Эрмитаж" в Нэшвилле превратился в улей, где лоббисты антисуфражистов щедро наливали законодателям нелегальный бурбон, угрожали разрушением карьер и скупали голоса. И вот 18 августа 1920 года в зале заседаний воцарилась мертвая тишина – началось поименное голосование.

Счет шел голос в голос. Судьба миллионов женщин оказалась в руках 24-летнего депутата Гарри Берна, самого молодого члена законодательного собрания. На его лацкане ярко пылала красная роза – символ того, что он будет голосовать против. Но во внутреннем кармане его пиджака лежало письмо от матери, Фэбб Энсмингер Берн. Она писала: "Дорогой сын... Голосуй за суфражизм!.. Будь хорошим мальчиком". Когда назвали его фамилию, Берн, вопреки ожиданиям своей партии и красному цветку на груди, твердо произнес: "За".

Это короткое слово разрушило 70-летнюю стену бесправия. Зал взорвался криками, антисуфражисты бросились к Берну, которому пришлось прятаться на чердаке Капитолия, чтобы избежать расправы – но дело было сделано. 26 августа 1920 года 19-я поправка официально стала частью Конституции США, предоставив право голоса миллионам американских женщин.

Эта победа не была абсолютной. Для миллионов чернокожих женщин на Юге законы Джима Кроу, избирательные налоги и тесты на грамотность сделали право голоса иллюзорным еще на долгие 45 лет, вплоть до принятия Закона об избирательных правах 1965 года. Однако события 18 августа 1920 года остаются одним из величайших триумфов человеческого духа в новейшей истории.