Свет софитов, красные дорожки, безжалостные критики и миллионы восторженных глаз по всему миру – это о Голливуде и Бродвее, двух титанах, которые уже более века диктуют правила мировой индустрии развлечений. Однако за ослепительным блеском американской мечты часто скрываются реальные драматические истории, сотканные из боли эмиграции, утраченной родины и несокрушимой силы воли.

Если внимательно присмотреться к генеалогическим древам самых выдающихся деятелей американского кино и театра, мы увидим разветвленные корни, прочно держащиеся среди прочего и в плодородных землях Украины. И это даже не единичные случаи. 24 Канал расскажет обо всем немного подробнее.

Кто заложил фундамент современного актерского искусства Америки?

Когда мы говорим о феномене Бродвея и классического Голливуда, невозможно обойти стороной фигуру, которая буквально научила Америку играть по-настоящему, ощущая каждую эмоцию на клеточном уровне. Речь идет о Ли Страсберге – легендарном отце знаменитого "Метода". А родился Израиль Страсберг в 1901 году в городке Буданив на Тернопольщине.

Именно этот мальчик из украинского Подолья, эмигрировав в США, впоследствии воспитает целую плеяду титанов экрана и сцены. Марлон Брандо, Мэрилин Монро, Аль Пачино, Пол Ньюман – все они прошли через его школу. Подход Страсберга к психологическому реализму стал той революцией, без которой современный американский кинематограф был бы просто невозможен.

Еще одна голливудская легенда, чей путь к Оскару был вымощен потом, тяжелым трудом и невероятной харизмой – это непревзойденный Джек Паланс. Мир знал его как мастера вестернов, обладателя самого грозного взгляда в киноиндустрии, но мало кто обращал внимание на то, что по американскому паспорту этот человек был Владимиром Палагнюком, сыном эмигрантов из Тернопольщины и Львовщины.

Биографии подробно описывают его карьеру от угольного шахтера и профессионального боксера до звезды первой величины. При этом Паланс никогда не сторонился своего происхождения. Чего стоит лишь его исторический демарш в 2004 году на кинофестивале в Лос-Анджелесе, когда Джек со словами "Я – украинец, а не россиянин" публично отказался от награды, спонсируемой российским правительством.

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Чьи звездные имена скрывают за собой сложную историю эмиграции?

История американского кино также изобилует именами, которые массовое сознание десятилетиями не связывало с Украиной – главным образом из-за сложных геополитических обстоятельств и мифов прошлого века. Например, Натали Вуд – трехкратная номинантка на Оскар, звезда культовых фильмов "Вестсайдская история" и "Бунтарь без причины". Американская пресса часто ошибочно называла ее "российской красавицей", однако настоящее имя женщины – Наталья Захаренко, и ее дед по отцовской линии был родом из Харькова. Семья Натали была вынуждена бежать от кровавого большевистского террора, а сама она родилась уже в Сан-Франциско.

Не менее впечатляет и история семьи Дастина Хоффмана. Двукратный обладатель Оскара, один из самых выдающихся актеров своего поколения, узнал о настоящей истории своей семьи благодаря американскому документальному проекту Finding Your Roots (PBS). Его дед и бабушка по отцовской линии, Фрэнк и Эстер Гоффманы, эмигрировали в Чикаго из Белой Церкви в Киевской области перед началом Первой мировой войны, спасаясь от погромов. Когда Хоффман в прямом эфире узнал о трагической судьбе своего прадеда, который остался в Украине и был расстрелян чекистами, он не смог сдержать слез, соприкоснувшись со своей наследственной болью.

А разве можно представить мировую поп-культуру без культового мистера Спока из франшизы "Звездный путь"? Леонард Нимой, подаривший миру этот незабываемый образ, родился в Бостоне, но его родители, Макс и Дора Нимой, были эмигрантами из города Изяслав в Хмельницкой области – они покинули родные земли в начале XX века. При этом Нимой всегда помнил о своих корнях, и его знаменитое вулканское приветствие, как он сам признавался в интервью американским изданиям, берет начало от традиционных благословений, которые он видел в детстве.

К слову, сам Стивен Спилберг, самый кассовый режиссер в истории кино, также несет в себе частичку украинской географии. Оба его деда родом из Украины – один из Одессы, другой из Каменца-Подольского. Спилберг неоднократно упоминал в западной прессе, что в его семье часто звучала колыбельная, которую пели в украинских городках, а любимым блюдом всегда оставался борщ.

Конечно, сегодня у нас есть имена, которые открыто и бескомпромиссно несут украинскую идентичность на голливудских холмах. Мила Кунис, родившаяся в Черновцах и переехавшая в США в детстве, стала одной из самых влиятельных актрис современности. Вера Фармига, номинантка на Оскар, выросла в украиноязычной общине в Нью-Джерси, танцевала в украинском ансамбле и до сих пор свободно общается на языке своих предков. А Кэтрин Винник (Катерина Винницкая), звезда сериала "Викинги", до 8 лет общалась только на украинском – и сейчас является влиятельным амбассадором Украины в мире.

В целом, украинский след в Голливуде и на Бродвее – это фундаментальная составляющая культуры США, перечислить всех его носителей даже буквально невозможно. От основателей актерских школ до современных суперзвезд – выходцы из украинских земель принесли с собой не только выдающийся талант, но и невероятную жажду жизни и эмоциональную глубину. И, к счастью, по состоянию на 2026 год мировое сообщество уже окончательно научилось различать подлинные культурные идентичности, отвергая старые имперские мифы.