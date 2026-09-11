Якщо уважно придивитися до генеалогічних дерев найвидатніших творців американського кіно та театру, ми побачимо розгалужене коріння, що міцно тримається серед іншого й за родючі землі України. І це навіть не поодинокі випадки. 24 Канал розповість про все трохи докладніше.

Хто заклав фундамент сучасного акторського мистецтва Америки?

Коли ми говоримо про феномен Бродвею та класичного Голлівуду, неможливо оминути фігуру, яка буквально навчила Америку грати по-справжньому, відчуваючи кожну емоцію на клітинному рівні. Йдеться про Лі Страсберга – легендарного батька славнозвісного "Методу". А народився Ізраїль Страсберг у 1901 році у містечку Буданів на Тернопільщині.

Саме цей хлопчик з українського Поділля, емігрувавши до США, згодом виховає цілу плеяду титанів екрану та сцени. Марлон Брандо, Мерилін Монро, Аль Пачіно, Пол Ньюман – усі вони пройшли через його школу. Підхід Страсберга до психологічного реалізму став тією революцією, без якої сучасний американський кінематограф був би просто неможливим.

Інша голлівудська легенда, чий шлях до Оскара був вистелений потом, важкою працею та неймовірною харизмою – це неперевершений Джек Паланс. Світ знав його як майстра вестернів, володаря найгрізнішого погляду у кіноіндустрії, але мало хто звертав увагу, що за американським паспортом цей чоловік був Володимиром Палагнюком, сином емігрантів із Тернопільщини та Львівщини.

Біографії детально описують його кар'єру від вугільного шахтаря та професійного боксера до зірки першої величини. При тому Паланс ніколи не цурався свого походження. Чого вартий лише його історичний демарш у 2004 році на кінофестивалі у Лос-Анджелесі, коли Джек зі словами "Я – українець, а не росіянин" публічно відмовився від нагороди, спонсорованої російським урядом.

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Чиї зіркові імена ховають за собою складну історію еміграції?

Історія американського кіно рясніє також іменами, які масова свідомість десятиліттями не пов'язувала з Україною – головно через складні геополітичні обставини та міфи минулого століття. До прикладу, Наталі Вуд – триразова номінантка на Оскара, зірка культових стрічок "Вестсайдська історія" та "Бунтар без причини". Американська преса часто помилково називала її "російською красунею", проте справжнє ім'я жінки – Наталія Захаренко, і її дід по батьковій лінії походив із Харкова. Родина Наталі була змушена тікати від кривавого більшовицького терору, а сама вона народилася вже у Сан-Франциско.

Не менш вражає й історія родини Дастіна Гоффмана. Дворазовий володар Оскара, один із найвидатніших акторів свого покоління, дізнався про справжню історію своєї родини завдяки американському документальному проєкту Finding Your Roots (PBS). Його дід і баба по батьковій лінії, Френк і Естер Гоффмани, емігрували до Чикаго з Білої Церкви у Київській області перед початком Першої світової війни, рятуючись від погромів. Коли Гоффман у прямому ефірі дізнався про трагічну долю свого прадіда, який залишився в Україні й був розстріляний чекістами, то не зміг стримати сліз, долучившись до свого спадкового болю.

А хіба можна уявити світову попкультуру без культового містера Спока із франшизи "Зоряний шлях"? Леонард Німой, який подарував світу цей незабутній образ, народився у Бостоні, але його батьки, Макс і Дора Німой, були емігрантами з міста Ізяслав на Хмельниччині – вони залишили рідні землі на початку ХХ століття. При цьому Німой завжди пам'ятав про своє коріння, і його знамените вулканське вітання, як він сам зізнавався в інтерв'ю американським виданням, бере початок із традиційних благословень, які він бачив у дитинстві.

До слова, сам Стівен Спілберг, найкасовіший режисер в історії кіно, також несе у собі частинку української географії. Обидва його діди походять з України – один з Одеси, інший з Кам'янця-Подільського. Спілберг неодноразово згадував у західній пресі, що в його родині часто лунала колискова, яку співали в українських містечках, а улюбленою стравою завжди залишався борщ.

Звісно, сьогодні ми маємо імена, які відкрито і безкомпромісно несуть українську ідентичність на голлівудських пагорбах. Міла Куніс, яка народилася у Чернівцях і переїхала до США у дитинстві, стала однією з найвпливовіших актрис сучасності. Віра Фарміга, номінантка на Оскара, виросла в українськомовній громаді у Нью-Джерсі, танцювала в українському ансамблі та досі вільно спілкується мовою своїх предків. А Кетрін Винник (Катерина Вінницька), зірка серіалу "Вікінги", до 8 років спілкувалася тільки українською мовою – і нині є потужною амбасадоркою України у світі.

Загалом, український слід у Голлівуді та на Бродвеї – це фундаментальна конструкція культури США, перелічити всіх його носіїв навіть буквально неможливо. Від засновників акторських шкіл до сучасних суперзірок – вихідці з українських земель принесли з собою не лише видатний талант, але й неймовірну жагу до життя та емоційну глибину. І, на щастя, станом на 2026 рік світова спільнота вже остаточно навчилася розрізняти справжні культурні ідентичності, відкидаючи старі імперські міфи.