Гіркий присмак омріяної волі: як скасування панщини загнало Галичину у хронічні злидні

1848 рік увійшов в історію Європи як Весна народів. Від Парижа до Відня барикади перекроювали політичний ландшафт, а повітря пахло порохом, кров'ю та надією на невідворотні зміни – але на східних околицях імперії Габсбургів, у коронному краї Галичини та Лодомерії, ця весна мала зовсім інший, значно прагматичніший присмак.

Тут розгорталася масштабна соціальна драма, де свобода стала не стільки тріумфом гуманістичної справедливості, скільки холодним інструментом імперської політичної гри. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому віденська влада випередила польську шляхту у боротьбі за селянські душі?

Скасування панщини у Галичині у публіцистиці часто подають як великий акт звільнення, проте наука розкриває нам значно цинічнішу та складнішу картину. Це була блискуча тактична перемога віденської бюрократії, яка врятувала імперію від розпаду, але водночас заклала міну сповільненої дії під економічне майбутнє мільйонів людей, перетворивши їхню омріяну волю на нову форму залежності.

Щоб уловити логіку подій квітня 1848 року, слід розуміти, що Галичина тоді була пороховою бочкою, готовою вибухнути від найменшої іскри. З одного боку барикад опинилася польська аристократія, яка палко мріяла про відновлення незалежної Речі Посполитої й активно готувала антиавстрійське збройне повстання. З іншого було абсолютно безправне, виснажене щоденною панщиною селянство – як русинське, так навіть і польське.

Це селянство ненавиділо своїх безпосередніх панів-землевласників значно більше, ніж далекого абстрактного цісаря у Відні. Водночас навесні 1848 року польські революціонери та ліберальні еліти нарешті усвідомили, що аби перемогти імперію, їм критично необхідна підтримка мас – і почали терміново готувати маніфест про скасування кріпацтва від імені польського національного руху, сподіваючись перетягнути селян на свій бік.

Але на їхньому шляху несподівано став граф Франц фон Стадіон, губернатор Галичини та один із найталановитіших, найрішучіших і найхитріших адміністраторів свого часу. Спираючись на розгалужену мережу інформаторів та глибоко аналізуючи соціальну психологію регіону, Стадіон зрозумів – хто першим дасть галицьким селянам волю, той дістане і їхню політичну лояльність.

Не чекаючи офіційного дозволу з охопленого революційним хаосом Відня та беручи на себе колосальну особисту відповідальність, 22 квітня 1848 року він видав історичний циркуляр про негайне скасування панщини. Ось у такий спосіб Стадіон фактично вибив головний козир із рук польської шляхти – селяни здобули довгоочікувану свободу як щедрий дар із рук "доброго цісаря" Фердинанда I.

Тоді польський визвольний рух миттєво втратив соціальну базу у регіоні. Імперія Габсбургів віртуозно врятувала свою територіальну цілісність на сході, перетворивши вчорашніх кріпаків на вірних підданих корони. А проте – ця блискуча політична перемога мала жахливий економічний зворотний бік.

Як хитро Габсбурги скасовували панщину на Галичині та які це мало наслідки: дивіться відео zrozumila_istoriya

Якою була справжня ціна свободи, і чому ліси та пасовища стали новою в'язницею?

На перший погляд, здавалося б, вікові кайдани впали. Селянин більше не мусив безоплатно гнути спину на панському полі від зорі до зорі, а шляхта втратила право карати його на власний розсуд. Проте юридична свобода особистості зовсім не означала у той час свободи економічної – річ у тім, що реформа 1848 року була філігранно сконструйована так, щоб зберегти фінансову життєздатність великих маєтків.

Тобто аристократи не програвали, а звільнені селяни залишалися у тотальній, хоч і прихованій, залежності від колишніх господарів. А головною інституційною пасткою стали так звані сервітути – традиційні права на користування лісами, луками та водоймами.

До 1848 року селяни могли відносно вільно випасати худобу на панських пасовищах і збирати хмиз у лісах, адже вони самі, як і їхня худоба, безпосередньо залежали від пана, що був зацікавлений у їхньому фізичному виживанні. Після скасування панщини австрійський уряд, захищаючи інтереси еліт, закріпив абсолютну більшість лісів і пасовищ у неподільну приватну власність шляхти.

Ось реальне становище типового селянина Галичини після реформи: він дістав у власність крихітний клаптик орної землі, якого ледве вистачало для прогодування родини, але більше не мав де випасати коня чи корову, не мав чим опалювати хату у суворі карпатські зими, не мав дерева для ремонту клуні тощо. Щоб елементарно вижити, він змушений був іти до того ж таки пана і принизливо просити дозволу на користування лісом чи лукою.

А що ж пан? Користуючись монопольним становищем, він вимагав за це непомірні гроші або – відробіток. Тобто юридично вільний і повноправний громадянин імперії знову мав брати до рук косу чи сокиру і йти працювати на шляхтича, фактично повертаючись до модернізованої, економічно примусової форми панщини. Ба більше, сама та ілюзорна свобода не була безплатною.

Уряд запровадив жорстку систему індемнізації – фінансового викупу феодальних повинностей. Держава виплатила шляхті величезні компенсації за втрачену дармову робочу силу, але ці колосальні гроші цинічно переклали на плечі платників податків, тобто тих самих звільнених селян. Протягом наступних десятиліть галицьке село стогнало під тягарем непомірних державних податків, буквально виплачуючи борги за власне звільнення.

Цей економічний зашморг, створений архітекторами реформи 1848 року, призвів до того, що Галичина наприкінці XIX століття стала одним із найбідніших, найвідсталіших регіонів Європи, живучи у хронічних злиднях (що якраз і породило безпрецедентну хвилю масової трудової еміграції до Північної та Південної Америки). Революція дійсно розірвала іржаві ланцюги особистої неволі, подарувавши селянам базові громадянські права та можливість обирати депутатів до парламенту – але вона само холоднокровно замкнула їх у невидимій клітці економічної безвиході. Тодішня свобода виявилася надзвичайно гіркою на смак.