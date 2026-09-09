Це місцеві хвороби, каторжна праця у джунглях та жорстока політика асиміляції. 24 Канал розповість трохи докладніше про цю історію, несправедливо необтяжену увагою історичної науки минулого століття.

Живий щит для колонізації: яким був шлях українських мігрантів до Бразилії та Аргентини?

Наприкінці ХІХ століття Європою блукав привид небаченої щедрості. У бідних, аграрно перенаселених регіонах східної частини континенту, які тоді перебували під жорстким адміністративним контролем Австро-Угорської імперії, раптово з'явилися елегантно вдягнені агенти – вони представляли інтереси італійських та німецьких трансатлантичних судноплавних компаній.

Цим вербувальникам виплачували щедрі комісійні за кожну родину, яка погоджувалася на переїзд. Звісно, вони продавали не просто квитки на пароплави – а продавали цілий міраж, дуже переконливий, тропічного раю, де земля нібито давалася задарма, а клімат обіцяв вічне літо. Так розпочалася одна з найдраматичніших сторінок глобальної міграції – масовий виїзд українських селян до Бразилії та Аргентини.

Європейські демографи того часу охрестили це явище "бразильською гарячкою". Від 1891 року тисячі сімей, продавши свої мізерні наділи, вирушали у невідомість, і шлях їхній був справжнім випробуванням на виживання вже на його старті. Умови на нижніх палубах трансатлантичних лайнерів були жахливими – спалахи тифу, холери та дизентерії забирали життя найслабших ще до того, як на горизонті з'являлися береги Південної Америки.

Ті, хто вижив, сходили на берег виснаженими – але все ще сповненими надій, проте реальність виявилася жорстокішою за будь-які шторми. Уряди Бразилії та Аргентини мали чіткий прагматичний план – європейських мігрантів використовували як живий щит для колонізації диких, неосвоєних територій. Замість обіцяних родючих полів, готових до посіву пшениці, переселенці дістали ділянки у непрохідних субтропічних джунглях.

Бразильська "терра роша" (terra roxa – червона земля) вимагала титанічних зусиль. Людям доводилося власноруч вирубувати гігантські араукарії, боротися з отруйними зміями, малярією та жовтою лихоманкою. В Аргентині ситуація була не кращою – мігрантів кинули на освоєння плантацій єрба-мате за умов виснажливої спеки та повної відсутності інфраструктури.

Міграція українців до Бразилії – як це було: дивіться відео localhistoryUA

Чому світ забув про південноамериканських українських переселенців?

Чому ж ця епічна сага про виживання, біль і неймовірну людську стійкість опинилася на узбіччі глобальної історичної пам'яті? Відповідь криється у складній геополітиці ХХ століття.

По-перше, зв'язок із батьківщиною був розірваний майже миттєво – на відміну від емігрантів до США чи Канади, які мали змогу надсилати листи та гроші, жителі південноамериканських джунглів опинилися майже в абсолютній ізоляції. Поштова система у цих регіонах на початку ХХ століття практично не функціонувала.

По-друге, дві світові війни та подальша поява Залізної завіси остаточно відрізали ці громади від європейського контексту. Західні історики часів Холодної війни зосередили свою увагу на північноамериканських діаспорах, які мали політичну вагу та фінансовий вплив, тоді як південноамериканські поселенці залишалися "невидимими" для великої науки.

Нарешті, по-третє – політика асиміляції у самих країнах Південної Америки відіграла свою роль. Наприклад, під час диктатури Жетуліу Варгаса у Бразилії 1937 – 1945 років використання будь-яких іноземних мов, ураховуючи мови мігрантів, було суворо заборонено. Школи закривали, пресу цензурували. Це змусило громади законсервуватися, перетворивши свою культуру на глибоко домашню справу, сховану від сторонніх очей.

Спадщина тієї відчайдушної міграції вражає й сьогодні. У бразильському муніципалітеті Прудентополіс чи аргентинському місті Апостолес досі лунає українська вимова столітньої давнини – тобто ті люди не просто вижили у "зеленому пеклі", а підкорили його, перетворивши дикі хащі на квітучі сільськогосподарські регіони. Але, на жаль, втрата зв'язку з сучасною Україною очевидна.