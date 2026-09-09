Это местные болезни, каторжный труд в джунглях и жестокая политика ассимиляции. 24 Канал расскажет чуть подробнее об этой истории, которой историческая наука прошлого века несправедливо уделила мало внимания.

Живой щит для колонизации: каким был путь украинских мигрантов в Бразилию и Аргентину?

В конце XIX века по Европе бродил призрак невиданной щедрости. В бедных, аграрно перенаселенных регионах восточной части континента, которые тогда находились под жестким административным контролем Австро-Венгерской империи, внезапно появились элегантно одетые агенты – они представляли интересы итальянских и немецких трансатлантических судоходных компаний.

Этим вербовщикам выплачивали щедрые комиссионные за каждую семью, соглашавшуюся на переезд. Конечно, они продавали не просто билеты на пароходы – они продавали целый мираж, очень убедительный, тропического рая, где земля якобы давалась даром, а климат обещал вечное лето. Так началась одна из самых драматичных страниц глобальной миграции – массовый отъезд украинских крестьян в Бразилию и Аргентину.

Европейские демографы того времени окрестили это явление "бразильской лихорадкой". С 1891 года тысячи семей, продав свои скудные наделы, отправлялись в неизвестность, и их путь был настоящим испытанием на выживание уже с самого начала. Условия на нижних палубах трансатлантических лайнеров были ужасными – вспышки тифа, холеры и дизентерии уносили жизни самых слабых еще до того, как на горизонте появлялись берега Южной Америки.

Те, кто выжил, сходили на берег изможденными – но все еще полными надежд, однако реальность оказалась ожесточеннее любых штормов. Правительства Бразилии и Аргентины имели четкий прагматичный план – европейских мигрантов использовали в качестве живого щита для колонизации диких, неосвоенных территорий. Вместо обещанных плодородных полей, готовых к посеву пшеницы, переселенцы получили участки в непроходимых субтропических джунглях.

Бразильская "терра роша" (terra roxa – красная земля) требовала титанических усилий. Людям приходилось собственноручно вырубать гигантские араукарии, бороться с ядовитыми змеями, малярией и желтой лихорадкой. В Аргентине ситуация была не лучше – мигрантов бросили на освоение плантаций йерба-мате в условиях изнурительной жары и полного отсутствия инфраструктуры.

Миграция украинцев в Бразилию – как это было: смотрите видео localhistoryUA

Почему мир забыл о южноамериканских украинских переселенцах?

Почему же эта эпическая сага о выживании, боли и невероятной человеческой стойкости оказалась на обочине глобальной исторической памяти? Ответ кроется в сложной геополитике ХХ века.

Во-первых, связь с родиной была разорвана почти мгновенно – в отличие от эмигрантов в США или Канаду, которые имели возможность отправлять письма и деньги, жители южноамериканских джунглей оказались почти в абсолютной изоляции. Почтовая система в этих регионах в начале ХХ века практически не функционировала.

Во-вторых, две мировые войны и последующее появление Железного занавеса окончательно отрезали эти общины от европейского контекста. Западные историки эпохи Холодной войны сосредоточили свое внимание на североамериканских диаспорах, обладавших политическим весом и финансовым влиянием, тогда как южноамериканские поселенцы оставались "невидимыми" для большой науки.

Наконец, в-третьих – свою роль сыграла политика ассимиляции в самих странах Южной Америки. Например, во время диктатуры Жетулиу Варгаса в Бразилии в 1937 – 1945 годах использование любых иностранных языков, включая языки мигрантов, было строго запрещено. Школы закрывали, прессу подвергали цензуре. Это заставило общины замкнуться в себе, превратив свою культуру в сугубо семейное дело, скрытое от посторонних глаз.

Наследие той отчаянной миграции впечатляет и сегодня. В бразильском муниципалитете Прудентополис или аргентинском городе Апостолес до сих пор слышно украинское произношение столетней давности – то есть эти люди не просто выжили в "зеленом аду", а покорили его, превратив дикие заросли в цветущие сельскохозяйственные регионы. Но, к сожалению, потеря связи с современной Украиной очевидна.