Славетний Т-34: як генії з Харкова створили найкращий танк Другої світової, а Москва його вкрала

Ця бойова машина змінила перебіг Другої світової війни, ставши справжнім сталевим кошмаром для німецького Вермахту. Проте десятиліттями радянська пропаганда старанно маргіналізувала той факт, що найвідоміший танк ХХ століття – Т-34 – народився не у російських степах, а в українському Харкові.

Завжди доречно зривати імперські маски та розповідати справжню історію про те, як інтелектуальна еліта України викувала зброю перемоги, славу якої цинічно привласнив Кремль. 24 Канал розповість про все це трохи докладніше.

Як харківське конструкторське бюро здійснило світову танкову революцію?

У світовій військовій історіографії чітко зафіксовано географію народження Т-34 – це був Харківський паровозобудівний завод (ХПЗ), відомий у секретних документах як Завод №183. Саме тут, у серці індустріальної України, наприкінці 1930-х років зібралася унікальна команда інженерів, яка працювала над створенням машини нового покоління. Харківська школа танкобудування здійснила тоді справжній концептуальний прорив, назавжди відкинувши застарілі догми багатобаштових, повільних та неповоротких броньованих монстрів.

Феноменальний успіх Т-34 базувався на трьох інженерних стовпах, і всі вони були доведені до ідеалу саме в Україні. По-перше, це інноваційна підвіска, базову ідею якої харків'яни запозичили в американського винахідника Джона Волтера Крісті (J. Walter Christie), але кардинально вдосконалили її для екстремальних умов бездоріжжя. По-друге, революційна похила броня, яка змушувала бронебійні німецькі снаряди рикошетити, зводячи нанівець вогневу міць ранніх модифікацій Panzer III та Panzer IV. По-третє, серцем машини став легендарний дизельний двигун В-2, повністю розроблений дизельним відділом Харківського заводу.

Створення легкого й надзвичайно потужного та пожежобезпечного алюмінієвого дизеля у 1939 році було справжнім технологічним дивом, яке випередило свій час на десятиліття. Саме харківська синергія швидкості, броні та вогневої міці створила еталон, до якого інші країни йшли роками. Поки німецькі інженери створювали складні та примхливі механізми, українці зробили ставку на геніальну простоту та технологічність, на межі людських можливостей створюючи прототипи А-20 та А-32, які згодом еволюціонували у фінальний Т-34. Це був видатний інтелектуальний продукт, викуваний у горнилі харківських цехів, де кожне креслення дихало новаторством.

Справжня історія легендарного танку Т-34: дивіться відео istoria_zbroi

Чому радянська та російська пропаганда стирали український слід з історії Т-34?

Тоталітарна червона імперія від самого свого створення експлуатувала таланти підкорених націй, безсоромно привласнюючи їхні здобутки. Радянська історіографія після Другої світової війни зазнала жорсткої цензури та тотальної русифікації. Посприяло цьому й те, що восени 1941 року, коли німецькі війська впритул наблизилися до Харкова, Завод №183 разом із тисячами українських робітників, інженерів та унікальним обладнанням терміново евакуювали на Урал, до міста Нижній Тагіл. Там, на базі Уралвагонзаводу, і розгорнули масове виробництво Т-34.

Саме цей вимушений географічний зсув дозволив московським ідеологам здійснити наймасштабнішу історичну крадіжку в історії військової техніки – Кремль почав свідомо маргіналізувати, а згодом і повністю стирати роль Харкова. Усі лаври дісталися абстрактному "радянському народу", а де-факто – російському Уралу, який пропаганда пафосно охрестила "опорним краєм держави". Пояснити цей феномен просто – Москва панічно боялася визнати, що зброю, яка врятувала СРСР від тотального колапсу, створили в Україні. Визнання харківського тріумфу зруйнувало б шовіністичний міф про виняткову та рятівну роль Росії у перемозі над нацизмом.

Міфологізація Т-34 стала одним із наріжних каменів сучасного російського імперського культу. У його викривленій реальності не знайшлося місця для Харкова, який зазнав жахливих руйнувань під час війни, але дав імперії її потужний козир. Імена сотень безіменних харківських креслярів, геніальних металургів та мотористів, які ночами не виходили з холодних цехів ХПЗ, просто викреслили з підручників. Проте сучасна військова наука повертає історичну справедливість: Т-34 – це абсолютний тріумф української інженерної думки. Без харківського генія, без українського металу та інтелекту світ ніколи б не побачив танка, що зламав хребет нацистській машині.