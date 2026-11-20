Задовго до анексії Криму та повномасштабного вторгнення кремлівська машина випробувала на міцність українські кордони у холодних водах Керченської протоки. Восени 2003 року світ опинився за крок до збройного конфлікту через крихітний клаптик піску, який раптово став епіцентром геополітичного потрясіння.

Сьогодні, з перспективи 2026 року, та зухвала інженерна атака скидається не на випадковість, а на чітко сплановану репетицію великої континентальної війни. Саме тоді Москва вперше перевірила реакцію Заходу на нахабне перекроювання суверенних кордонів у Європі, використовуючи будівельні екскаватори замість бойових танків. 24 Канал розповість про все це трохи докладніше.

Чому крихітний острів Тузла став першою мішенню путінської імперії?

Щоб зрозуміти анатомію цієї кризи, передовсім слід поглянути на карту. Тузла – це вузька смужка суходолу площею лише 3 квадратні кілометри, яка до потужного шторму 1925 року була косою – частиною російського Таманського півострова, але згодом перетворилася на острів і юридично відійшла до Української РСР разом із Кримом у 1954 році. Проте навколо термінології та статусу цього клаптика землі виник серйозний конфлікт.

Україна чітко наголошувала, що Тузла – це острів, повноцінна суверенна територія, за якою пролягає державний кордон. Натомість Росія принципово називала його косою – цей пропагандистський трюк був потрібен Кремлю, щоб виправдати будівництво дамби. Мовляв, росіяни хороші – вони не порушують кордонів, а просто "відновлюють" розмиту частину свого ж півострова з екологічних міркувань.

Але навіщо насправді вони це робили? Справжня цінність Тузли, звісно, була не у піску чи рибальських угіддях, а у контролі над єдиним глибоководним судноплавним каналом Керченської протоки. Київ стягував мито з російських суден за прохід цим шляхом, що неймовірно дратувало тоді ще молоду адміністрацію Володимира Путіна, яка прагнула тотального домінування в Азовському морі.

І от 29 вересня 2003 року, без жодних дипломатичних попереджень чи узгоджень, з боку російської станиці Тамань почалося гарячкове будівництво дамби у напрямку українського острова. Сотні вантажівок працювали у три зміни, цілодобово скидаючи тонни каміння та ґрунту у воду та просуваючись на 150 метрів щодня – це була класична гібридна операція, яку оглядачі влучно охрестили "повзучою анексією".

Іноземні дипломати, вочевидь, чудово розуміли, що це був тест – Кремль випробовував межі дозволеного, перевіряючи, чи наважиться Україна застосувати зброю для захисту своєї територіальної цілісності, і чи втрутиться міжнародна спільнота у цей химерний інженерний наступ. Відтак і ситуація загострювалася з кожною скинутою тонною породи.

Преса цитувала агресивні заяви російських високопосадовців, які у кулуарах погрожували "скинути бомбу" на острів, якщо українці чинитимуть опір. Для українців та міжнародних спостерігачів стало очевидним, що Тузла перетворилася на геополітичну канарку у вугільній шахті – якщо Росія зможе безкарно посунути кордон тут, архітектура європейської безпеки, вибудувана після холодної війни, почне сипатися як картковий будинок.

Тузла 2003 – фіаско Росії та невивчений урок для України: дивіться відео IstoriyaBezMifiv

Як зупинка екскаваторів за 102 метри від кордону змінила історію Європи?

Кульмінація конфлікту настала наприкінці жовтня, коли гуркіт російських самоскидів вже було чутно без жодних приладів з українських позицій. Президент України Леонід Кучма терміново перервав свій державний візит до країн Латинської Америки та полетів до Криму, а звідти на саму Тузлу. На самому острові українські прикордонники тим часом розгорнули бойові порядки, встановили протитанкові їжаки та обладнали вогневі точки.

А ще отримали чіткий наказ – відкривати вогонь на ураження у разі перетину державного кордону. Ось так дві пострадянські республіки опинилися на волосині від повноцінної війни, аж раптом 23 жовтня, коли до лінії українського кордону, позначеної понтонами, залишалося рівно 102 метри, будівництво раптово зупинилося – після екстрених телефонних переговорів на найвищому рівні екскаватори заглушили двигуни.

Здавалося б, Україна вистояла, а міжнародне право перемогло – проте аналіз наслідків тієї кризи з висоти 2026 року приводить до невтішних висновків. Зупинка дамби була тактичною паузою, а не стратегічною поразкою Москви – Росія використала загрозу силового зіткнення як інструмент жорсткого дипломатичного шантажу.

У грудні 2003 року під колосальним тиском Україна підписала Договір про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Цей документ став фатальною поступкою – Азовське море визнали "внутрішніми водами" обох держав, що забороняло вхід військових кораблів третіх країн без згоди Москви. Росія отримала те, чого прагнула – юридичний важіль для майбутньої блокади українських портів.

Криза на Тузлі стала першим актом великої трагедії – та найгірше, що світ проігнорував цей тривожний дзвінок, сприйнявши його як локальне непорозуміння. А вже через десяток років, у 2014, Росія повернулася – цього разу не з екскаваторами, а з "зеленими чоловічками". Іронія історії й у тому, що Кримський міст, який став символом окупації півострова, проклали саме через острів Тузла, остаточно стерши його з вільної карти світу.