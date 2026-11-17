16 вересня 2000 року у Києві безслідно зник засновник опозиційного видання Георгій Гонгадзе, а вже за майже два місяці обезголовлене тіло журналіста знайшли у промерзлому Таращанському лісі. І ця макабрична подія могла стати черговим нерозкритим злочином на пострадянському просторі, якби 28 листопада не оприлюднили таємні аудіозаписи з кабінету президента Леоніда Кучми.

Зафіксовані на плівках цинічні репліки та нервові побажання вищих посадовців щодо незручного репортера запустили процес міжнародної ізоляції української влади та спровокували масові протести. Навіть сьогодні, у 2026 році, політологи називають той "касетний скандал" ключовою точкою неповернення, яка поховала плани створення жорсткої пострадянської диктатури в Україні. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому світ був шокований вмістом плівок з кабінету президента Кучми?

Восени 2000 року шпальти провідних світових видань вибухнули повідомленнями про моторошну знахідку у Таращанському лісі поблизу Києва. Обезголовлене тіло, як згодом підтвердили експертизи ДНК, належало Георгію Гонгадзе – журналісту, чиє зникнення 16 вересня спочатку сприймали як черговий, хоч і тривожний інцидент у молодій демократії. Проте справжній політичний Чорнобиль стався 28 листопада, коли лідер Соціалістичної партії Олександр Мороз оприлюднив таємні аудіозаписи, зроблені майором Держохорони Миколою Мельниченком завдяки диктофону під диваном у кабінеті президента Леоніда Кучми.

Міжнародний Комітет захисту журналістів (CPJ) та організація "Репортери без кордонів" (RSF) миттєво забили на сполох, адже плівки демонстрували не просто корупцію, а функціонування державного апарату як ескадрону смерті. Українське суспільство та міжнародну спільноту вразила не так наявність прослуховування, як льодяна цинічна буденність, з якою перші особи держави обговорювали долю людини. Фрази, ідентифіковані експертами як голоси президента та очільників силового блоку, містили агресивні висловлювання на кшталт "вивезти його, роздягнути, б***ь, без штанів залишити" та моторошну пропозицію "чеченців треба, щоб вкрали його і викинули".

Для всього світу це стало абсолютним шоком – лідер країни, яка декларувала європейський вектор та отримувала мільярдні транші допомоги, поводився як ватажок кримінального картелю. Реакція була безпрецедентно жорсткою – Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ініціювала процедуру можливого призупинення членства України, а Державний департамент США різко заморозив дипломатичні контакти на вищому рівні (особливо коли з'ясувалося, що на плівках обговорювали продаж українських радарів "Кольчуга" до Іраку в обхід міжнародних санкцій). І навіть за таких умов, коли ФБР запропонувало свої лабораторії для аналізу ДНК та експертизи плівок, офіційний Київ тривалий час зволікав із допуском іноземних фахівців. А це лише посилило підозри міжнародної спільноти у бажанні влади приховати сліди злочину.

Зникнення Георгія Гонгадзе – чверть століття потому: дивіться відео historyforadults_ua

Як міжнародний тиск та вуличний гнів зламали сценарій довічної диктатури?

Оприлюднення записів спровокувало масштабну кампанію громадянської непокори. Вже у грудні 2000 року у центрі Києва з'явилися перші намети акції "Україна без Кучми" – тисячі людей вийшли на вулиці з вимогою відставки президента та керівників силових відомств. Протести, які об'єднали студентів, правозахисників та політичну опозицію, тривали кілька місяців і навесні 2001 переросли у масові сутички з міліцією. Апогеєм цього протистояння стали події 9 березня, коли спроба мітингувальників прорватися до Адміністрації Президента завершилася жорстоким розгоном силами "Беркуту" та масовими арештами десятків активістів, багато з яких згодом дістали реальні тюремні терміни.

І все ж симбіоз внутрішнього вуличного протесту та безперервного зовнішнього тиску не дозволив українській владі втопити опозицію у крові, як це робили сусідні режими. Ключовим юридичним ударом, який зруйнував стіну кругової поруки, стало історичне рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі "Гонгадзе проти України" 2005 року. Судді у Страсбурзі визнали, що державні органи не лише не захистили життя журналіста, але й свідомо саботували розслідування, маніпулюючи доказами та відверто залякуючи свідків.

Цей міжнародний вердикт змусив систему здати безпосередніх виконавців — у 2005 році заарештували трьох офіцерів міліції, підлеглих генерала Олексія Пукача. Сам Пукач тривалий час переховувався і був затриманий лише у 2009. Він зізнався у власноручному вбивстві та вказав місце, де переховав голову журналіста (череп знайшли того ж року), за що згодом дістав довічне ув'язнення. Однак шлях до замовників брутально обірвали ще у березні 2005, коли колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка знайшли мертвим за кілька годин до його допиту. Висновок офіційного слідства про самогубство двома пострілами у голову викликав відверте глузування у преси, ставши символом того, як глибоко метастази безкарності вразили державний організм.

Хай там як, із перспективи 2026 року абсолютно очевидно – попри те, що головні архітектори злочину уникнули кримінального покарання, справа Гонгадзе виконала свою історичну місію. Вона зірвала плани щодо встановлення в Україні спадкової автократії, перетворивши суспільство з мовчазних спостерігачів на націю, здатну зносити диктаторів. І цей кривавий, але життєво важливий урок назавжди вписаний у підручники світової політичної історії.