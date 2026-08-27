27 серпня 1883 – виверження Кракатау: чому вибух цього вулкана змінив клімат планети на роки

Звук був настільки потужний, що розривав барабанні перетинки морякам за десятки кілометрів, а його відлуння чули на іншому кінці Індійського океану. 27 серпня 1883 року о 10:02 за місцевим часом планета здригнулася від передсмертного крику острова Кракатау, затиснутого між Явою та Суматрою у Голландській Ост-Індії (сучасна Індонезія).

Проте справжній жах не у його миттєвому знищенні, а в тому, що це виверження вулкана запустило ланцюгову реакцію, яка змінила клімат усієї планети на наступні кілька років. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Хронологія катастрофи: як розверзлося пекло Кракатау?

Виверження Кракатау не сталося раптово. Вулкан подавав ознаки пробудження ще з травня 1883 року, викидаючи стовпи попелу та пари, які було видно з кораблів, що проходили повз. Але те, що відбулося 26 та 27 серпня, перевершило найгірші кошмари. Морська вода прорвалася до розпеченої магматичної камери вулкана. Відбувся колосальний фреатомагматичний вибух. Силу фінальної детонації оцінюють у 200 мегатонн у тротиловому еквіваленті – це у понад 10 тисяч разів потужніше за атомну бомбу, скинуту на Хіросіму.

Острів буквально розлетівся на шматки. Унаслідок колапсу кальдери утворилися гігантські цунамі. Ці стіни води заввишки до 40 метрів зі швидкістю експреса кинулися на прибережні міста та села Яви й Суматри, кілька з них були стерті з лиця землі разом із мешканцями. Офіційна статистика колоніального уряду Нідерландів зафіксувала понад 36 000 загиблих, хоча сучасні історики та вулканологи схиляються до думки, що жертв було значно більше – до 120 000. Коралові блоки вагою у сотні тонн були закинуті на кілька кілометрів углиб джунглів, де вони лежать і досі.

Проте найтриваліший і наймасштабніший вплив Кракатау мав не на географію Індонезії, а на атмосферу всієї планети. Під час вибуху вулкан викинув у стратосферу (на висоту до 50 кілометрів) близько 25 кубічних кілометрів гірських порід, попелу та пемзи. У верхні шари атмосфери потрапило від 15 до 20 мільйонів тонн діоксиду сірки. У стратосфері, де немає дощів, які могли б швидко вимити ці домішки, діоксид сірки вступив у реакцію з водяною парою – утворився гігантський аерозольний екран із крапель сірчаної кислоти.

Цей стратосферний серпанок огорнув усю земну кулю за лічені тижні завдяки висотним вітрам (саме тоді вчені вперше відкрили існування струменевих течій в атмосфері). Аерозольний шар діяв як гігантське дзеркало, відбиваючи значну частину сонячної радіації назад у космос. Наслідок був неминучим – глобальне зниження температури, і вже у 1884 році середня температура на поверхні північної половини Землі впала на 1,2 градуса.

Це здається незначною цифрою, але для кліматичної системи вона є колосальним шоком. Погода зійшла з розуму – у Північній півкулі літо стало аномально холодним, що призвело до неврожаїв, а у, скажімо, Південній Каліфорнії почала випадати рекордна кількість опадів, мабуть, не перевершена й досі. Кліматичний хаос, спричинений Кракатау, тривав щонайменше до 1888 року, поки аерозолі остаточно не осіли на землю.

Що цікаво знати про виверження Кракатау 1883 року: дивіться відео historypod

Криваві заходи сонця та народження сучасного мистецтва

Кліматичні зміни супроводжувалися неймовірними оптичними явищами. Через заломлення світла у кристалах сірчаної кислоти небо по всьому світу забарвлювалося в апокаліптичні кольори. У Лондоні, Нью-Йорку та Парижі пожежні команди неодноразово виїжджали за викликами, думаючи, що на горизонті палають масштабні пожежі – настільки яскраво-червоними були заходи сонця.

Цей атмосферний феномен залишив свій слід і в культурі. До прикладу, знаменита картина норвезького художника Едварда Мунка "Крик" (створена у 1893 році, але заснована на спогадах попереднього десятиліття) зображує саме небо, змінене попелом Кракатау. Мунк писав у щоденнику: "Раптом небо стало криваво-червоним... Я стояв, тремтячи від страху, і відчував нескінченний крик, що пронизує природу".

Також виверження 1883 року стало каталізатором для розвитку сучасної вулканології та метеорології. Звіт Лондонського королівського товариства, опублікований у 1888 році, став першим глобальним науковим дослідженням, яке довело, що атмосфера Землі – це єдина, нерозривно пов'язана система.

Навіть станом на сьогодні, у 2026 році, історія Кракатау не завершена. На місці знищеного острова у 1927 році з-під води піднявся новий вулкан – Анак-Кракатау ("Дитя Кракатау"). Він продовжує рости й вивергатися, нагадуючи людству про свою руйнівну силу (як це було під час смертоносного цунамі 2018 року).

Звісно, сучасні супутники та системи раннього попередження дозволяють нам краще моніторити ситуацію. Але події 1883 року залишаються суворим нагадуванням, що природа здатна змінити правила гри на всій планеті всього за один день, і перед цією силою ми досі залишаємося вразливими.