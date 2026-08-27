Однако настоящий ужас заключается не в его мгновенном уничтожении, а в том, что это извержение вулкана вызвало цепную реакцию, изменившую климат всей планеты на следующие несколько лет. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Хронология катастрофы: как разверзся ад Кракатау?

Извержение Кракатау произошло не внезапно. Вулкан подавал признаки пробуждения еще с мая 1883 года, выбрасывая столбы пепла и пара, которые были видны с проплывающих мимо кораблей. Но то, что произошло 26 и 27 августа, превзошло самые страшные кошмары. Морская вода прорвалась в раскаленную магматическую камеру вулкана. Произошел колоссальный фреатомагматический взрыв. Силу финальной детонации оценивают в 200 мегатонн в тротиловом эквиваленте – это более чем в 10 тысяч раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Остров буквально разлетелся на куски. В результате коллапса кальдеры образовались гигантские цунами. Эти стены воды высотой до 40 метров со скоростью экспресса обрушились на прибрежные города и деревни Явы и Суматры, некоторые из них были стерты с лица земли вместе с жителями. Официальная статистика колониального правительства Нидерландов зафиксировала более 36 000 погибших, хотя современные историки и вулканологи склоняются к мнению, что жертв было значительно больше – до 120 000. Коралловые глыбы весом в сотни тонн были отброшены на несколько километров вглубь джунглей, где они лежат до сих пор.

Однако самое длительное и масштабное воздействие Кракатау оказал не на географию Индонезии, а на атмосферу всей планеты. Во время взрыва вулкан выбросил в стратосферу (на высоту до 50 километров) около 25 кубических километров горных пород, пепла и пемзы. В верхние слои атмосферы попало от 15 до 20 миллионов тонн диоксида серы. В стратосфере, где нет дождей, которые могли бы быстро вымыть эти примеси, диоксид серы вступил в реакцию с водяным паром – образовался гигантский аэрозольный экран из капель серной кислоты.

Эта стратосферная дымка окутала весь земной шар за считанные недели благодаря высотным ветрам (именно тогда ученые впервые обнаружили существование струйных течений в атмосфере). Аэрозольный слой действовал как гигантское зеркало, отражая значительную часть солнечной радиации обратно в космос. Последствие было неизбежным – глобальное понижение температуры, и уже в 1884 году средняя температура на поверхности северной половины Земли упала на 1,2 градуса.

Это кажется незначительной цифрой, но для климатической системы она является колоссальным шоком. Погода сошла с ума – в Северном полушарии лето стало аномально холодным, что привело к неурожаям, а в, скажем, Южной Калифорнии начало выпадать рекордное количество осадков, которое, пожалуй, до сих пор не превзойдено. Климатический хаос, вызванный Кракатау, продолжался как минимум до 1888 года, пока аэрозоли окончательно не осели на землю.

Что интересно знать об извержении Кракатау в 1883 году: смотрите видео historypod

Кровавые закаты и зарождение современного искусства

Климатические изменения сопровождались невероятными оптическими явлениями. Из-за преломления света в кристаллах серной кислоты небо по всему миру окрашивалось в апокалиптические цвета. В Лондоне, Нью-Йорке и Париже пожарные команды неоднократно выезжали по вызовам, полагая, что на горизонте бушуют масштабные пожары – настолько ярко-красными были закаты.

Этот атмосферный феномен оставил свой след и в культуре. Например, знаменитая картина норвежского художника Эдварда Мунка "Крик" (созданная в 1893 году, но основанная на воспоминаниях предыдущего десятилетия) изображает именно небо, изменившееся под воздействием пепла Кракатау. Мунк писал в дневнике: "Внезапно небо стало кроваво-красным… Я стоял, дрожа от страха, и чувствовал бесконечный крик, пронзающий природу".

Кроме того, извержение 1883 года стало катализатором развития современной вулканологии и метеорологии. Отчет Лондонского королевского общества, опубликованный в 1888 году, стал первым глобальным научным исследованием, доказавшим, что атмосфера Земли – это единая, неразрывно связанная система.

Даже на сегодня, в 2026 году, история Кракатау не завершена. На месте уничтоженного острова в 1927 году из-под воды поднялся новый вулкан – Анак-Кракатау ("Дитя Кракатау"). Он продолжает расти и извергаться, напоминая человечеству о своей разрушительной силе (как это было во время смертоносного цунами 2018 года).

Конечно, современные спутники и системы раннего предупреждения позволяют нам лучше отслеживать ситуацию. Но события 1883 года остаются суровым напоминанием, что природа способна изменить правила игры на всей планете всего за один день, и перед этой силой мы по-прежнему остаемся уязвимыми.