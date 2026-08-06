А скинув цю бомбу американський літак B-29 Enola Gay. 24 Канал розповість про все це докладніше.

Як атомна бомба над Хіросімою знищила місто за секунди?

Коли над Хіросімою розкрилася сліпуча біла рана у небі, американський B-29 Enola Gay уже якийсь час був у повітрі. Літак із 509th Composite Group піднявся з острова Тініан о 02:45 ночі 6 серпня 1945 року, саму ж бомбу, яку називали Little Boy ("Малюк") було озброєно о 07:15 – екіпаж якраз почав фінальний підйом до висоти близько 9,5 кілометра.

Далі все відбулося з моторошною точністю смертоносного механізму, який уже не можна було зупинити. Пілот Пол Тіббетс та його команда вийшли на ціль, а бомбардир навів літак на Т-подібний міст через річку Ота. О 08:15 ранку бомбу скинули над містом. Через 43 секунди "Малюк" вибухнув на заданій висоті – 600 метрів, і Хіросіма опинилася під ударом сили, яку людство ще не знало у такому вигляді.

Спершу був сліпучий спалах, потім пішла ударна хвиля, а далі – кривавий, спотворений грибоподібний стовп диму й полум’я. Місто, де жили сотні тисяч людей, буквально розсипалося на уламки світла, вогню і пилу. Хіросіма з населенням у понад 300 тисяч повністю втратила свій ландшафт.

Вибух зруйнував понад 12 квадратних кілометрів забудови міста, менш ніж 20% будівель залишилися стояти. Приблизно 80 – 100 тисяч людей загинули одразу та невдовзі після вибуху від пожеж, опіків і променевої хвороби. Це була одномоментна катастрофа нечуваного масштабу. А до кінця року кількість жертв зросла до 140 тисяч.

Атака США на Хіросіму 6 серпня 1945 року – як це було: дивіться відео IstoriyaBezMifiv

Чому пам'ять про 6 серпня 1945 року не згасне ніколи?

Хіросіма не була випадковою ціллю – у певному сенсі. Місто мало військове значення, тут містилися штаб-квартира японської армії, яка обороняла Кюсю, а також низка воєнних підприємств. Але американське командування мало список попередньо обраних цілей атомного удару, при цьому з нього прибрали Токіо і Кіото через їхнє політичне й історичне значення.

Недарма вже за кілька десятиліть після війни ця подія та її обставини стали символом не лише воєнної перемоги чи поразки, а й моральної межі, за яку людство переступило в атомну добу. Член екіпажу Роберт Льюїс занотував тоді у бортовому журналі фразу: "My God, what have we done?" – "Боже мій, що ми наробили?" Ці слова стали майже таким самим історичним маркером, як і сам вибух.

Сьогодні, у 2026 році, історична картина події 6 серпня 1945 року у Хіросімі не зблякла та не втратила ні на йоту свого значення. Вона нагадує не лише про світову війну, а про відповідальність людства за власну технологічну силу. Цю історію важливо знати й для того, щоб ніколи не звикати до думки, що одна секунда, одне рішення, одна дія може коштувати цілому світу майбутнього.