Якими були перші феміністки – в античному Римі, середньовічній Європі й Османській імперії

Історію людства століттями писали чоловіки, тримаючи в одній руці закривавлений меч, а в іншій – гусяче перо. Проте крізь щільну завісу патріархального наративу завжди пробивалися голоси тих, кого намагалися змусити мовчати.

Сучасний термін "фемінізм" з'явився лише у ХІХ столітті, але сама ідея жіночого спротиву, боротьби за політичну суб'єктність та право розпоряджатися власним життям пульсувала у венах цивілізацій задовго до суфражисток. Якими були перші, ще не названі цим словом, феміністки античності, Середньовіччя та ісламського Сходу, 24 Канал розповість трохи докладніше.

Чи могли римські матрони змусити сенат капітулювати?

Античний Рим був фундаментально патріархальним суспільством, де владу батька (paterfamilias) над життям, майном і смертю усіх, хто належав до фамілії, вважали абсолютною. Проте саме на брукованих вулицях Вічного Міста відбувся один із перших задокументованих масових жіночих протестів – у 195 році до нашої ери римські матрони вийшли на вулиці, вимагаючи скасування закону Оппія (Lex Oppia).

Його приймали у розпал Другої Пунічної війни, щоб заборонити жінкам володіти більш ніж половиною унції золота, а ще й носити різноколірний одяг і їздити в екіпажах містом. Війна тим часом давно закінчилася, економіка стабілізувалася – але чоловіки не поспішали повертати жінкам їхні фінансові свободи. І тоді жінки заблокували вулиці, перекрили підходи до Форуму – і не давали спокою консулам. Консерватор Катон Старший лютував, попереджаючи сенаторів: "Якщо ви дозволите їм стати рівними з вами, вони негайно стануть вашими володарками". Але жінки таки перемогли – закон скасували.

Ще яскравішим спалахом жіночої політичної волі став виступ Гортензії у 42 році до нашої ери. Коли тріумвіри (Октавіан, Марк Антоній та Лепід) вирішили обкласти непомірним податком 1400 найбагатших жінок Риму для фінансування громадянської війни, Гортензія безстрашно увійшла до Форуму і виголосила блискучу промову: "Чому ми повинні платити податки, якщо ми не маємо частки у почестях, командуванні та управлінні державою?" Залізна логіка і публічна сміливість тієї жінки змусили тріумвірів відступити й суттєво зменшити податок.

Хто збудував фортецю жіночої гідності посеред темряви Середньовіччя?

Середньовічна Європа, скута жорсткими догматами та феодальною ієрархією, здавалася найменш придатним місцем для інтелектуального бунту. Жінку масово розглядали крізь призму первородного гріха – проте саме в цей час, на зламі XIV та XV століть, з'являється Христина Пізанська (Christine de Pizan), перша в Європі жінка, яка заробляла на життя суто письменницькою працею.

Залишившись вдовою з трьома дітьми, вона не пішла у монастир, а взялася за перо. Її магнум опус, "Книга про Град Жіночий" (Le Livre de la Cité des Dames), у 1405 році став справжнім маніфестом раннього європейського фемінізму. У відповідь на мізогінні тексти своїх сучасників, Христина конструює алегоричне місто, цеглинами якого є біографії видатних жінок минулого – від правительок до науковиць. Вона аргументовано доводила, що інтелектуальна та моральна "неповноцінність" жінок, про яку кричали тогочасні філософи, є не природною вадою, а лише наслідком відсутності доступу до освіти.

Коротка історія сучасного фемінізму: дивіться відео Essaia

Паралельно з інтелектуальним бунтом Христини, у Північній Європі розквітав рух бегінок. Це були спільноти жінок, які жили разом, працювали, займалися благодійністю, але не складали офіційних чернечих обітниць і не підпорядковувалися чоловікам. Бегінажі стали унікальними просторами жіночої економічної та духовної автономії.

Як проявляли силу жінки Османської імперії?

На Сході, в Османській імперії, ми побачимо зовсім іншу парадигму жіночої сили. Західна традиція століттями малювала гарем як місце пасивності, проте сучасні історики давно довели протилежне – епоха так званого "Жіночого султанату" XVI – XVII століть яскраво показала, як жінки, використовуючи інститут материнства та складні дипломатичні мережі, фактично керували однією з наймогутніших імперій світу. Вони листувалися з європейськими монархами, фінансували грандіозні архітектурні проєкти та визначали зовнішню політику.

Але справжній, ідеологічно оформлений османський фемінізм народився наприкінці XIX століття. Його уособленням стала Фатма Аліє Топуз – перша романістка ісламського світу. Вона публікувала свої есеї та книги під власним іменем, що було нечуваною зухвалістю.

На сторінках журналу "Газета для пані" (Hanımlara Mahsus Gazete) ця жінка блискуче доводила, що іслам у своїй первісній суті не забороняє жінкам здобувати освіту чи брати участь у суспільному житті, а всі обмеження є лише нашаруванням патріархальних традицій. Вона вимагала рівних прав у шлюбі та доступу до професійної реалізації, ставши інтелектуальним містком між традиційним сходом та модерним рухом за права жінок.

Загалом, історія цих жінок – від римського Форуму до османських друкарень – доводить одну беззаперечну істину: прагнення до свободи та рівності не є географічною чи хронологічною аномалією. Це базова людська потреба, яка завжди знаходила свій голос, навіть коли за цей голос могли кинути на арену до левів, спалити на багатті або назавжди замкнути за високими мурами.