Ужгород між імперіями: як місто на кордоні пережило зміни влади й не втратило свій нерв

Це місто століттями жило у ритмі змін кордонів, і на мапах доводилося малювати все нові й нові лінії. Але щоразу Ужгород, а мовиться саме про нього, знаходив спосіб залишитися собою.

Сьогодні Ужгород здається затишним, майже камерним містом, але його біографія насправді вражає. 24 Канал розповість про неї трохи докладніше.

Постійно з новим паспортом: що слід знати про історію Ужгорода?

Прикордонне поселення на річці Уж століттями існувало на перетині інтересів великих держав і малих амбіцій, і саме тому його історія схожа на довгу мандрівку через змінні карти, переписані угоди та нові адміністрації. Тож не дивно, що Ужгород не раз опинявся на межі різних політичних світів, але щоразу зберігав власну міську тканину.

Перші історичні згадки про поселення на цьому місці сягають раннього середньовіччя. Над містом підносився Ужгородський замок, кам'яний свідок зміни епох, і саме навколо нього у різні часи формувалося політичне й економічне ядро міста. Це найстаріша оборонна фортеця Закарпаття бастіонного типу, зведена на вулканічній горі. Протягом майже 4 століть ним володів італо-угорський магнатський рід Другетів, а з 1947 року у стінах функціонує Закарпатський обласний краєзнавчий музей.

Зміна володарів для Ужгорода була не винятком, а майже буденністю. Упродовж століть він перебував у складі Угорського королівства (з кінця X століття), потім Австро-Угорщини з 1867 року, а після Першої світової війни опинився в новій державній реальності, коли Закарпаття ввійшло до складу Чехословаччини 10 вересня 1919 року.

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Міжвоєнний період став для Ужгорода часом помітного переформатування. Чеська адміністрація принесла сюди модернізаційні імпульси – розвивалися інфраструктура, освіта, урбаністичне планування. Місто почало змінюватися не лише політично, а й візуально – вулиці набували більш європейського обрису.

Ужгород почав жити у новому ритмі, де давня прикордонна багатошаровість поєднувалася з модерними проєктами. У місті співіснували різні мови (українська-русинська, чеська, угорська, німецька та ідиш), конфесії (греко-католицька, юдейська, римо-католицька, православна та реформатська) та традиції, а його характер формувався не в ізоляції, а в постійному контакті з сусідами. Саме тому Ужгород легко назвати містом, яке вміло приймати нові правила, не зраджуючи власну пам’ять.

Друга світова війна знову перекроїла карту. Ужгород разом із Закарпаттям пережив новий політичний злам, опинившись у радянській системі у 1945 році та ставши обласним центром УРСР. Цей період приніс нове індустріальне та адміністративне навантаження, розбудову житлових кварталів, зміни у міському середовищі й нову систему символів.

Але попри типову для імперських центрів уніфікацію, Ужгород не перетворився на безликий адміністративний майданчик. Його історичне ядро, старі вулиці, замок, набережні та людська пам'ять продовжували тримати міський характер у живому стані.

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Після проголошення Незалежності України у 1991 році Ужгород опинився вже у зовсім іншій країні, але логіка прикордонного життя знову не зникла. Навпаки – він залишився містом на межі, тільки тепер межа проходила між Україною та ЄС, а зокрема зі Словаччиною, до якої від центру міста – всього кілька кілометрів.

Як Ужгороду вдалося залишитися собою?

Це географічне розташування й сьогодні робить Ужгород не периферією, а навпаки – чутливим вузлом міждержавних зв’язків, транзиту, культурного обміну й особистих історій. Тут немає надмірного пафосу великих столиць, але є те, чого часто бракує мегаполісам – відчуття масштабу історії на компактній території.

Ужгород добре тримає свою ідентичність. У ньому не зникли сліди угорського, чеського, австрійського, радянського та українського періодів. Вони не сперечаються між собою, а нашаровуються, створюючи той самий неповторний міський характер, який відчувається в архітектурі, плануванні та навіть у темпі життя.

Місто пережило зміну прапорів, мов адміністративних вивісок і політичних систем, але не втратило свого обличчя. Можливо, тому що він не був центром імперій, але був місцем, де імперії залишали свої відбитки. Ужгород не завжди ухвалював рішення про власну долю, зате вмів переживати чужі рішення так, щоб не розсипатися.