Зборівська битва Хмельницького: як таємна записка хану врятувала Річ Посполиту за мить від краху

Коли у жовтні 1648 року європейські монархи підписували мирні трактати, завершуючи криваву Тридцятилітню війну, Західна Європа з полегшенням видихнула. Проте на східних рубежах континенту справжня буря лише набирала сили.

А кульмінація її настала, як не дивно, під українським Зборовом 15 – 16 серпня 1649 року. Це був один із найкритичніших моментів в історії Речі Посполитої, коли польська корона буквально висіла на волосині, і 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Пролог до катастрофи: як після агонії Збаража король пішов у відчайдушний марш?

Щоб зрозуміти масштаб зборівської драми, слід поглянути на події, що їй передували. До літа 1649 року козацько-селянське повстання під проводом Богдана Хмельницького переросло у повномасштабну національно-визвольну війну. Головні сили польської армії, очолювані князем Яремою Вишневецьким, опинилися у глухій облозі у фортеці Збараж. Їхнє становище було катастрофічним – запаси провізії вичерпалися, солдати їли коней і шкіряні паски, а хвороби косили ряди захисників швидше, ніж козацькі кулі.

Усвідомлюючи, що падіння Збаража відкриє шлях до серця Корони, новообраний польський король Ян II Казимир Ваза зважився на відчайдушний крок – він зібрав армію з близько 25 чи 30 тисяч вояків і рушив на допомогу обложеним. Це військо було зібране поспіхом, хоч і мало елітні підрозділи, зокрема знамениту крилату гусарію та німецьких найманців. Король сподівався на ефект несподіванки, проте не врахував, що розвідувальна мережа Хмельницького працювала бездоганно.

І тут Богдан Хмельницький продемонстрував свій видатний тактичний геній. Дізнавшись про наближення королівського війська, він прийняв ризиковане, але блискуче рішення – залишити під стінами Збаража піхоту, яка мала створювати ілюзію присутності всієї армії (палити багаття, постійно стріляти й бити у литаври), а самому разом із кримськотатарським ханом Іслам-Гіреєм III та добірною кіннотою таємно здійснити стрімкий нічний марш назустріч королю.

Майже 60-тисячне об'єднане військо обрало місцем для засідки переправу через річку Стрипа поблизу містечка Зборів. Географія цього місця стала вироком для важкої польської кавалерії – Стрипа розливалася серед болотистих берегів, створюючи вузьке горлечко, через яке армія Яна Казимира змушена була переправлятися розтягнутими колонами. Це була класична пастка, гідна підручників з військового мистецтва – ворога мали знищити саме у той момент, коли він буде найбільш вразливим, розділеним водною перешкодою.

Як відбувалася битва під Зборовом у серпні 1949 року: дивіться відео KozakMedia

Зборівська битва 15 – 16 серпня 1649 року: як тоді усе відбувалося?

Ранок 15 серпня 1649 року видався похмурим. Мряка і густий туман приховували пересування козацько-татарських сил. Королівське військо, не підозрюючи про небезпеку, почало переправу. Коли половина польської армії вже перейшла на інший берег, а обоз і ар'єргард ще залишалися на східному, пастка закрилася. З диким криком, під гуркіт самопалів і свист стріл, з туману виринула татарська легка кіннота та козацькі полки. Удар таки був нищівним – ар'єргард королівського війська буквально зім'яли й скинули у болота Стрипи.

Важкоозброєні польські гусари, гордість Корони, грузли у багнюці, стаючи легкою мішенню для рухливої козацької піхоти та татарських лучників. Паніка охопила польські лави, і за лічені години елітні підрозділи були знищені, а обоз із провіантом та боєприпасами захоплений. Король Ян II Казимир, спостерігаючи за цією бійнею з іншого берега, зрозумів, що його армія опинилася за крок від тотального знищення.

Наступного дня, 16 серпня, козаки й татари розпочали генеральний штурм нашвидкуруч збудованого польського табору. Козацька артилерія методично розбивала польські укріплення, а піхота хвиля за хвилею йшла на приступ. Польський монарх, втративши надію на перемогу, особисто кидався в гущу бою, намагаючись зупинити дезертирство у своїх рядах. Його карета була прострелена, а навколо падали вбиті наближені вельможі. До повного розгрому залишалися години.

І тут Ян II Казимир вдався до останнього шансу – дипломатії відчаю. Він написав таємного листа до кримського хана Іслам-Гірея III. У цьому посланні король не апелював до милосердя, а пропонував величезний викуп, відновлення виплати щорічної данини від Речі Посполитої, а найстрашніше – дозвіл на ясир, тобто брати у полон місцеве населення. Хан прислухався – і висунув Хмельницькому ультиматум: або гетьман іде на мирні переговори з королем, або татари переходять на бік поляків. Це був удар у спину в момент найвищого тріумфу.

Про що був Зборівський договір та до яких наслідків призвів: дивіться відео oleksandrpetryk2002

Чому татари не захотіли добивати поляків і яким був підсумок Зборівської битви?

Рішення Іслам-Гірея III зупинити битву часто трактують як зраду – формально на неї те й скидається. Проте саме такий вигляд мала Realpolitik XVII століття – у Кримського ханства вона базувалася на суворому дотриманні балансу сил у регіоні. Повне знищення польської армії та полон короля означали б беззаперечну перемогу Хмельницького і створення на кордонах Криму потужної та незалежної козацької держави. Для Бахчисарая та Стамбула такий сценарій був неприйнятним. А от ослаблена Річ Посполита і залежна від татарської підтримки козацька Україна – те, що треба.

Хмельницький бачив, що війна на два фронти проти вчорашніх союзників і залишків польської армії стане самогубством, тож був змушений підкоритися. Блискуча тактична перемога обернулася гірким стратегічним компромісом. 18 серпня 1649 року був підписаний Зборівський договір. Річ Посполита, врятована від знищення, де-факто визнала існування автономної козацької держави – Гетьманщини. Під владу Хмельницького переходили 3 воєводства – Київське, Брацлавське та Чернігівське.

На територіях автономії не можна було перебувати коронним військам та єзуїтам, а всі адмінпосади мали обіймати тільки православні шляхтичі. Кількість реєстрового козацтва зростала до колосальної на той час цифри – 40 тисяч. Це була легалізація величезної армії всередині самої Речі Посполитої. Крім того, скасовувалася унія (хоча це мали ще розглянути у Сеймі), а київський митрополит мав посісти крісло у польському Сенаті (цей пункт просто не був реалізований).

У підсумку Зборів став моментом, коли Річ Посполита втратила свій статус гегемона Східної Європи. А Зборівський договір, хоч і мав колосальне юридичне та психологічне значення, не приніс тривалого миру – війна спалахнула з новою силою вже через півтора року і призвела до трагедії Берестечка.