А кульминация ее наступила, как ни странно, под украинским Зборовом 15 – 16 августа 1649 года. Это был один из самых критических моментов в истории Речи Посполитой, когда польская корона буквально висела на волоске, и 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Пролог к катастрофе: как после агонии Збаража король двинулся в отчаянный марш?

Чтобы понять масштаб зборовской драмы, следует взглянуть на события, которые ей предшествовали. К лету 1649 года казацко-крестьянское восстание под предводительством Богдана Хмельницкого переросло в полномасштабную национально-освободительную войну. Главные силы польской армии, возглавляемые князем Яремой Вишневецким, оказались в глухой осаде в крепости Збараж. Их положение было катастрофическим – запасы провизии иссякли, солдаты ели лошадей и кожаные ремни, а болезни косили ряды защитников быстрее, чем казацкие пули.

Осознавая, что падение Збаража откроет путь к сердцу Короны, новоизбранный польский король Ян II Казимир Ваза решился на отчаянный шаг – он собрал армию из около 25 или 30 тысяч воинов и двинулся на помощь осажденным. Это войско было собрано в спешке, хотя и включало элитные подразделения, в частности знаменитый крылатый гусарский полк и немецких наемников. Король рассчитывал на эффект неожиданности, однако не учел, что разведывательная сеть Хмельницкого работала безупречно.

И здесь Богдан Хмельницкий продемонстрировал свой выдающийся тактический гений. Узнав о приближении королевского войска, он принял рискованное, но блестящее решение – оставить под стенами Збаража пехоту, которая должна была создавать иллюзию присутствия всей армии (разжигать костры, постоянно стрелять и бить в литавры), а самому вместе с крымско-татарским ханом Ислам-Гиреем III и отборной конницей тайно совершить стремительный ночной марш навстречу королю.

Почти 60-тысячное объединенное войско выбрало местом для засады переправу через реку Стрипа вблизи городка Зборов. География этого места стала приговором для тяжелой польской кавалерии – Стрипа разлилась среди болотистых берегов, создавая узкое горлышко, через которое армия Яна Казимира была вынуждена переправляться растянутыми колоннами. Это была классическая ловушка, достойная учебников по военному искусству – врага нужно было уничтожить именно в тот момент, когда он будет наиболее уязвим, разделенным водным препятствием.

Как проходила битва под Зборовом в августе 1949 года: смотрите видео KozakMedia

Зборовская битва 15 – 16 августа 1649 года: как тогда все происходило?

Утро 15 августа 1649 года выдалось пасмурным. Морось и густой туман скрывали передвижения казацко-татарских сил. Королевское войско, не подозревая об опасности, начало переправу. Когда половина польской армии уже перешла на другой берег, а обоз и арьергард еще оставались на восточном, ловушка захлопнулась. С диким криком, под грохот самопалов и свист стрел, из тумана вырвалась татарская легкая кавалерия и казацкие полки. Удар таки оказался сокрушительным – арьергард королевской армии буквально разгромили и сбросили в болота Стрипы.

Тяжеловооруженные польские гусары, гордость Короны, увязали в грязи, становясь легкой мишенью для подвижной казацкой пехоты и татарских лучников. Паника охватила польские ряды, и за считанные часы элитные подразделения были уничтожены, а обоз с провиантом и боеприпасами захвачен. Король Ян II Казимир, наблюдая за этой бойней с другого берега, понял, что его армия оказалась в шаге от полного уничтожения.

На следующий день, 16 августа, казаки и татары начали генеральный штурм наспех сооруженного польского лагеря. Казацкая артиллерия методично разрушала польские укрепления, а пехота волна за волной шла на приступ. Польский монарх, потеряв надежду на победу, лично бросался в гущу сражения, пытаясь остановить дезертирство в своих рядах. Его карета была прострелена, а вокруг падали убитые приближенные вельможи. До полного разгрома оставались считанные часы.

И тут Ян II Казимир прибег к последнему шансу – дипломатии отчаяния. Он написал тайное письмо крымскому хану Ислам-Гирею III. В этом послании король не апеллировал к милосердию, а предлагал огромный выкуп, возобновление выплаты ежегодной дани от Речи Посполитой, а самое страшное – разрешение на ясырь, то есть брать в плен местное население. Хан прислушался – и выдвинул Хмельницкому ультиматум: либо гетман идет на мирные переговоры с королем, либо татары переходят на сторону поляков. Это был удар в спину в момент высшего триумфа.

О чем был Зборовский договор и к каким последствиям он привел: смотрите видео oleksandrpetryk2002

Почему татары не захотели добивать поляков и каков был итог Зборовской битвы?

Решение Ислам-Гирея III остановить сражение часто трактуют как предательство – формально то и похоже на него. Однако именно так выглядела Realpolitik XVII века – в Крымском ханстве она основывалась на строгом соблюдении баланса сил в регионе. Полное уничтожение польской армии и плен короля означали бы безоговорочную победу Хмельницкого и создание на границах Крыма мощного и независимого казацкого государства. Для Бахчисарая и Стамбула такой сценарий был неприемлем. А вот ослабленная Речь Посполитая и зависимая от татарской поддержки казацкая Украина – то, что нужно.

Хмельницкий понимал, что война на два фронта против вчерашних союзников и остатков польской армии станет самоубийством, поэтому был вынужден подчиниться. Блестящая тактическая победа обернулась горьким стратегическим компромиссом. 18 августа 1649 года был подписан Зборовский договор. Речь Посполитая, спасенная от уничтожения, де-факто признала существование автономного казацкого государства – Гетманщины. Под власть Хмельницкого переходили три воеводства – Киевское, Брацлавское и Черниговское.

На территориях автономии не допускалось пребывание коронных войск и иезуитов, а все административные должности должны были занимать только православные шляхтичи. Численность реестрового казачества выросла до колоссальной для того времени цифры – 40 тысяч. Это была легализация огромной армии внутри самой Речи Посполитой. Кроме того, отменялась уния (хотя это еще предстояло рассмотреть в Сейме), а киевский митрополит должен был занять место в польском Сенате (этот пункт просто не был реализован).

В итоге Зборов стал моментом, когда Речь Посполитая утратила свой статус гегемона Восточной Европы. А Зборовский договор, хотя и имел колоссальное юридическое и психологическое значение, не принес длительного мира – война разгорелась с новой силой уже через полтора года и привела к трагедии при Берестечке.