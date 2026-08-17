А кульмінація її настала, як не дивно, під українським Зборовом 15 – 16 серпня 1649 року. Це був один із найкритичніших моментів в історії Речі Посполитої, коли польська корона буквально висіла на волосині, і 24 Канал розповість про це трохи докладніше.
Пролог до катастрофи: як після агонії Збаража король пішов у відчайдушний марш?
Щоб зрозуміти масштаб зборівської драми, слід поглянути на події, що їй передували. До літа 1649 року козацько-селянське повстання під проводом Богдана Хмельницького переросло у повномасштабну національно-визвольну війну. Головні сили польської армії, очолювані князем Яремою Вишневецьким, опинилися у глухій облозі у фортеці Збараж. Їхнє становище було катастрофічним – запаси провізії вичерпалися, солдати їли коней і шкіряні паски, а хвороби косили ряди захисників швидше, ніж козацькі кулі.
Усвідомлюючи, що падіння Збаража відкриє шлях до серця Корони, новообраний польський король Ян II Казимир Ваза зважився на відчайдушний крок – він зібрав армію з близько 25 чи 30 тисяч вояків і рушив на допомогу обложеним. Це військо було зібране поспіхом, хоч і мало елітні підрозділи, зокрема знамениту крилату гусарію та німецьких найманців. Король сподівався на ефект несподіванки, проте не врахував, що розвідувальна мережа Хмельницького працювала бездоганно.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
І тут Богдан Хмельницький продемонстрував свій видатний тактичний геній. Дізнавшись про наближення королівського війська, він прийняв ризиковане, але блискуче рішення – залишити під стінами Збаража піхоту, яка мала створювати ілюзію присутності всієї армії (палити багаття, постійно стріляти й бити у литаври), а самому разом із кримськотатарським ханом Іслам-Гіреєм III та добірною кіннотою таємно здійснити стрімкий нічний марш назустріч королю.
Майже 60-тисячне об'єднане військо обрало місцем для засідки переправу через річку Стрипа поблизу містечка Зборів. Географія цього місця стала вироком для важкої польської кавалерії – Стрипа розливалася серед болотистих берегів, створюючи вузьке горлечко, через яке армія Яна Казимира змушена була переправлятися розтягнутими колонами. Це була класична пастка, гідна підручників з військового мистецтва – ворога мали знищити саме у той момент, коли він буде найбільш вразливим, розділеним водною перешкодою.
Як відбувалася битва під Зборовом у серпні 1949 року: дивіться відео KozakMedia
Зборівська битва 15 – 16 серпня 1649 року: як тоді усе відбувалося?
Ранок 15 серпня 1649 року видався похмурим. Мряка і густий туман приховували пересування козацько-татарських сил. Королівське військо, не підозрюючи про небезпеку, почало переправу. Коли половина польської армії вже перейшла на інший берег, а обоз і ар'єргард ще залишалися на східному, пастка закрилася. З диким криком, під гуркіт самопалів і свист стріл, з туману виринула татарська легка кіннота та козацькі полки. Удар таки був нищівним – ар'єргард королівського війська буквально зім'яли й скинули у болота Стрипи.
Важкоозброєні польські гусари, гордість Корони, грузли у багнюці, стаючи легкою мішенню для рухливої козацької піхоти та татарських лучників. Паніка охопила польські лави, і за лічені години елітні підрозділи були знищені, а обоз із провіантом та боєприпасами захоплений. Король Ян II Казимир, спостерігаючи за цією бійнею з іншого берега, зрозумів, що його армія опинилася за крок від тотального знищення.
Наступного дня, 16 серпня, козаки й татари розпочали генеральний штурм нашвидкуруч збудованого польського табору. Козацька артилерія методично розбивала польські укріплення, а піхота хвиля за хвилею йшла на приступ. Польський монарх, втративши надію на перемогу, особисто кидався в гущу бою, намагаючись зупинити дезертирство у своїх рядах. Його карета була прострелена, а навколо падали вбиті наближені вельможі. До повного розгрому залишалися години.
І тут Ян II Казимир вдався до останнього шансу – дипломатії відчаю. Він написав таємного листа до кримського хана Іслам-Гірея III. У цьому посланні король не апелював до милосердя, а пропонував величезний викуп, відновлення виплати щорічної данини від Речі Посполитої, а найстрашніше – дозвіл на ясир, тобто брати у полон місцеве населення. Хан прислухався – і висунув Хмельницькому ультиматум: або гетьман іде на мирні переговори з королем, або татари переходять на бік поляків. Це був удар у спину в момент найвищого тріумфу.
Про що був Зборівський договір та до яких наслідків призвів: дивіться відео oleksandrpetryk2002
Чому татари не захотіли добивати поляків і яким був підсумок Зборівської битви?
Рішення Іслам-Гірея III зупинити битву часто трактують як зраду – формально на неї те й скидається. Проте саме такий вигляд мала Realpolitik XVII століття – у Кримського ханства вона базувалася на суворому дотриманні балансу сил у регіоні. Повне знищення польської армії та полон короля означали б беззаперечну перемогу Хмельницького і створення на кордонах Криму потужної та незалежної козацької держави. Для Бахчисарая та Стамбула такий сценарій був неприйнятним. А от ослаблена Річ Посполита і залежна від татарської підтримки козацька Україна – те, що треба.
Хмельницький бачив, що війна на два фронти проти вчорашніх союзників і залишків польської армії стане самогубством, тож був змушений підкоритися. Блискуча тактична перемога обернулася гірким стратегічним компромісом. 18 серпня 1649 року був підписаний Зборівський договір. Річ Посполита, врятована від знищення, де-факто визнала існування автономної козацької держави – Гетьманщини. Під владу Хмельницького переходили 3 воєводства – Київське, Брацлавське та Чернігівське.
На територіях автономії не можна було перебувати коронним військам та єзуїтам, а всі адмінпосади мали обіймати тільки православні шляхтичі. Кількість реєстрового козацтва зростала до колосальної на той час цифри – 40 тисяч. Це була легалізація величезної армії всередині самої Речі Посполитої. Крім того, скасовувалася унія (хоча це мали ще розглянути у Сеймі), а київський митрополит мав посісти крісло у польському Сенаті (цей пункт просто не був реалізований).
У підсумку Зборів став моментом, коли Річ Посполита втратила свій статус гегемона Східної Європи. А Зборівський договір, хоч і мав колосальне юридичне та психологічне значення, не приніс тривалого миру – війна спалахнула з новою силою вже через півтора року і призвела до трагедії Берестечка.