Хто вигадав переведення годинників, чому їх вважали божевільними та до чого тут корови

Двічі на рік мільярди людей по всьому світу слухняно переводять стрілки своїх годинників, відчуваючи втому та роздратування від раптово зламаного біоритму. Проте мало хто усвідомлює, що ця глобальна хронологічна звичка почалася з одержимості двох чоловіків, яких сучасники відверто висміювали – Джорджа Вернона Гадсона та Вільяма Віллетта.

Загалом, історія літнього та зимового часу не стільки про нудний урядовий декрет, скільки про запеклі політичні баталії та розлючених фермерів. А найбільш несподіваними жертвами цього безжального часового експерименту стали звичайні корови, чиї шлунки та вим'я категорично відмовилися підкорятися амбітним законодавчим рішенням. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як комахи та "марнотратство світла" надихнули на зміну часу?

Ідею економії денного світла часто приписують Бенджаміну Франкліну через його сатиричний есей 1784 року для "Паризького журналу". Той дійсно писав, хоч і у формі жарту, що містяни могли б економити тисячі фунтів свічкового воску, якби просто прокидалися на світанку раніше. Проте він пропонував не переводити стрілки годинників, а силою змушувати людей вставати за допомогою гарматних пострілів і церковних дзвонів. Справжніми ж батьками літнього часу стали двоє абсолютно різних людей, якими керували вельми специфічні інтереси.

Першим був новозеландський ентомолог Джордж Вернон Гадсон. У 1895 році він представив наукову статтю, в якій пропонував двогодинне зрушення часу влітку. Мотив Гадсона був суто егоїстичним, але зрозумілим – він працював позмінно і відчайдушно потребував додаткових годин світла після роботи, щоб збирати рідкісних комах. У підсумку – його ідею вислухали, співчутливо поплескали по плечу і спокійно поклали матеріал у шухляду, вважаючи його кумедною забаганкою дивакуватого вченого.

Справжній тектонічний зсув у вимірюванні часу спровокував британський будівельник Вільям Віллетт. Одного літнього ранку 1905 року на прогулянці верхи у лісі Петтс-Вуд поблизу Лондона він звернув увагу на разючий парадокс – сонце вже давно зійшло, птахи співали, а віконниці більшості будинків залишалися щільно зачиненими. Тобто лондонці відсипалися, марнуючи дорогоцінне сонячне світло. Обурений цією "неефективністю", у 1907 Віллетт власним коштом видав брошуру "Марнотратство денного світла" (The Waste of Daylight).

Його пропозиція була настільки ж революційною, наскільки й абсурдною для тогочасного суспільства – він вимагав переводити годинники вперед на 20 хвилин кожної неділі квітня (загалом на 80 хвилин), а у вересні так само поступово повертати їх назад. Реакція суспільства була нищівною – Віллетта називали божевільним, ексцентричним диктатором, який хоче вкрасти у людей законний сон. Преса відверто глузувала з нього, питаючи, чи не планує він також змінити температуру на термометрах, щоб взимку здавалося тепліше. У британському парламенті ідею розгромили, навіть попри підтримку впливових фігур, як-от Вінстон Черчилль та Артур Конан Дойл.

Чому ми переводимо годинник щороку – історія питання: дивіться відео historyofsimplethings

Люди просто не розуміли, навіщо ламати природний хід часу заради штучної економії. Вільям Віллетт витратив залишок свого життя і величезні статки на лобіювання своєї позиції, але помер від грипу у 1915 році, так і не здобувши тріумфу. Іронія долі в тому, що вже через рік, 30 квітня 1916, Німецька імперія – головний ворог Британії у Першій світовій – першою у світі запровадила літній час. Німцям було байдуже на комах чи ранкові прогулянки – їм потрібно було економити вугілля для військових заводів. От і Британія, зціпивши зуби, була змушена скопіювати ідею свого покійного "божевільного" земляка вже через кілька тижнів.

Чому корови "виступили проти" літнього часу?

Сьогодні існує стійкий, але абсолютно хибний міф, нібито переведення годинників вигадали заради фермерів, щоб дати їм більше часу для роботи в полі. Насправді все навпаки – аграрний сектор був найлютішим ворогом літнього часу з першого дня його запровадження. Для фермерів сонце, а не механічний циферблат, завжди було єдиним справжнім керівником, і головною причиною їхньої ненависті до нового закону стали корови.

Річ у тім, що велика рогата худоба живе за суворим біологічним годинником, який неможливо перевести урядовим декретом. Корови звикають до доїння кожні 12 годин, їхній організм починає виробляти молоко і готуватися до процесу доїння синхронно зі сходом сонця. Коли політики змусили фермерів приходити у корівники на годину раніше, тварини опинилися у стані глибокого стресу – вим'я ще не було повністю наповнене, і рівень окситоцину (гормону, що відповідає за віддачу молока) залишався низьким. Відтак корови ставали агресивними, билися копитами, а ще й різко падали надої.

До того ж страждали не лише тварини. Фермери, які вирощували зернові та заготовляли сіно, зіткнулися з іншою нездоланною перешкодою – ранковою росою. Навіть якщо годинник показував, що робочий день уже почався, сонце ще не встигало висушити вологу на стеблах. Збирати мокре сіно чи пшеницю було неможливо, адже вони згодом гнили у стогах. Тому наймані робітники були змушені просто сидіти годину у полі, чекаючи, поки природа наздожене штучний парламентський час.

Проте з розвитком урбанізації голоси фермерів потонули у галасі містян, яким подобалося грати у гольф чи ходити по магазинах світлими літніми вечорами. Тож і сьогодні, у 2026 році, світ здебільшого переводить стрілки, хоча й продовжує нескінченні дебати про скасування цієї звички. На думку ж автора, корови мали рацію з самого початку, а людство просто відмовляється визнавати понад століття, що час не можна обдурити.