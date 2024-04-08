На Львівщині 13-річний хлопчик впав у каналізаційний колектор
Джерело:ДСНС Львівщини
На Львівщині 13-річний хлопчик впав у каналізаційний колектор. Рятувальникам вдалось дістати дитину.
Про випадок, який стася 7 квітня, повідомили у Головному управлінні ДСНС у Львівській області.
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"7 квітня о 18:55 до рятувальників міста Соснівка у пожежно-рятувальний підрозділ прибігли схвильовані діти та повідомили, що їхній друг впав у каналізаційний колектор", – йдеться у повідомленні.
Зазначають, що рятувальники відразу відправились до місця події.
Рятувальники дістали хлопчика з каналізаційного колектора / Фото ДСНС Львівщини
Дитину передали медикам для огляду / Фото ДСНС Львівщини
Як хлопчик потрапив у колектор
Виявилось, що під час гри разом з іншими дітьми, 13-річний хлопчик випадково впала у колектор.
"Хлопчик 2011 року народження, впав у каналізаційний колектор глибиною близько 5 метрів. Дитина була при свідомості", – додали у прессслужбі ДСНС.
Глибина колектора – орієнтовно 5 метрів / Фото ДСНС Львівщини
Рятувальники спустились до хлопчика у колектор, оглянули його, та за допомогою мотузки витягнули на поверхню. Далі дитину передали медикам.
До слова, нещодавно на Миколаївщині зникла 8-річна дівчинка. Як з'ясували правохоронці, дитину викрав колишній співмешканець її бабусі. Його разом зі школяркою правоохоронці знайшли у замаскованій схованці під землею. Дитину відвезли до медичного закладу, а кривдника затримали.