Зґвалтував та вбив: на Хмельниччині хлопець познущався з 16-річної дівчини

Слідчі Хмельниччини завершили розслідування вбивства та зґвалтування 16-річної дівчини. Провадження направили до суду.

Злочин стався у липні 2022 року в мікрорайоні Гречани. Правоохоронці затримали 20-річного хлопця, якому зараз загрожує навіть довічне позбавлення волі.

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На Хмельниччині зґвалтували та вбили дівчину

Як стало відомо, 6 липня цього року до поліції надійшло повідомлення про те, що в обласному центрі по вулиці Вокзальній, поруч з недіючим залізничним переїздом, знайдено тіло дівчини з ознаками насильницької смерті. Судово-медична експертиза з’ясувала, що потерпіла померла від механічної асфіксії. Також на тілі було виявлено ознаки зґвалтування.

Оскільки жодних документів біля загиблої не було і встановити її особу було досить проблематично, правоохоронці розмістили інформацію у ЗМІ та соціальних мережах. У підсумку речі дівчини впізнала її рідна сестра. Потерпілою виявилась 16-річна жителька одного із сіл Хмельницького району.

Правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 20-річний хлопець – його затримали. Він розповів, що хотів ближче познайомитись з дівчиною, яка сподобалася. Коли ж вона відмовила, витяг з одягу шнурівку, задушив її та зґвалтував. Також зловмисник викрав у потерпілої мобільний телефон та банківську картку.



Правоохоронці виясняють усі обставини вбивства / фото поліція Хмельницької області

Що загрожує зловмиснику

Тепер хлопцю доведеться відповідати перед законом за трьома статтями:

умисне вбивство, поєднане із сексуальним насильством;

крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану;

незаконне заволодіння будь-яким способом важливим особистим документом.

За вчинені злочини зловмиснику може загрожувати довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Херсонщині один зі загарбників зізнався, як військові зґвалтували неповнолітню та застрелили жінку. Окупант розповів всю правду про злочини своїх побратимів.

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