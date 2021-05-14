На Хмельниччині троє дітей випили 1,5 літри горілки: їх госпіталізували з отруєнням

Трагедія трапилась у селищі Смотрич, що у Чемеровецькому районі Хмельниччини. Там троє дітей у ніч на 13 травня отруїлись алкоголем – вони випили 1,5 літри горілки.

Алкоголь у місцевому магазині придбала одна неповнолітня дитина. Вона пригостила пізніше своїх друзів.

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Дітей у ту ж ніч, 13 травня, терміново госпіталізували із алкогольним отруєнням. На щастя, лікарям вдалося врятувати кожного з них.

Наразі життю та здоров'ю дітей вже нічого не загрожує. Продавця, який дав неповнолітньому горілку, притягнуть до відповідальності. Також за інцидент відповідатимуть батьки.

У поліції не зазначили вік дітей.

Алкоголь та неповнолітні: останні події