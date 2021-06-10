На Хмельниччині поліцейський знущався з кота, бо той не давав йому спати

У Хмельницькій області чоловік знущався з домашнього кота і знімав це на відео. Кадри потрапили у мережу, де його впізнали як поліцейського конвойної служби.

Через жорстоке поводження із твариною уже почали перевірку. Інформацію 24 каналу підтвердили у поліції Хмельницької області.

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Поліцейський знущався із кота

Відео жорстокого поводження опинилося у мережі. На кадрах видно, як чоловіча рука садить кота британської породи на кахель. Далі вона гладить тварину, а хлопець за кадром нашіптує "Ти чого, бл*, мені спати не даєш". Далі він з кулака б'є кота прямо у чоло. Тварину трохи відкидає, вона непритомніє.

Тоді хлопець схоплює його за загривок і з нотою знущання питає, чи з ним все добре.

Вставай! Не гони, ти шо! Я думав, ти не вивіз, нах*й. Живий, да?

– каже хлопець коту.

Ми не можемо додати відео побиття кота з етичних міркувань. Однак його можна переглянути за посиланням . Не радимо це робити людям зі слабкими нервами (18+).

У місцевих телеграм-каналах вказали, що чоловіком, який побив кота, є правоохоронець із Хмельницької області. Він начебто працює поліцейським роти конвойної служби.

У постах зазначають, що він – не власник кота, а його лише попросили перетримати тварину.



У мережі повідомляють, що чоловіка звуть Андрій Пиріг / Фото з телеграм-каналу Хмельницький LIVE

Що кажуть у поліції про побиття кота

Наразі нічого конкретного. У поліції Хмельниччини 24 каналу розповіли, що матеріали направили у ДБР. Там зазначили: це зробили через те, що усе, що може стосуватися працівників поліції, направляють туди. Водночас там не відповіли ствердно, чи справді цей чоловік працює у поліції.

У поліції зазначили: кіт живий, він не загинув. У телеграм-каналах напередодні з'явилася інформація, що він не витримав знущань і помер.

У територіальному управлінні ДБР у Хмельницькому ситуацію наразі не коментують. Там зазначили: матеріали кримінального провадження ще фізично не передали і це може зайняти кілька днів. Нам пообіцяли надати вичерпну інформацію згодом. Ми додамо її до цього матеріалу, щойно отримаємо.