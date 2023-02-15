У Хмельницькому жінка впала в кому і померла після візиту до стоматолога

На Хмельниччині 29-річна Оксана Гладій померла після візиту до стоматолога. Жінці ввели анестезію для видалення зубів мудрості. Після цього вона впала в кому.

Трагічну історію розповіло місцеві ЗМІ, яке поспілкувалося з чоловіком Оксани Гладій та власником "FeloniuK clinic", де лікувалася хмельничанка, Романом Фелонюком.

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Оксана Гладій впала в кому після анестезії

Михайло Гладій розповів, що дружині мали встановити брекет-систему, однак, для цього необхідно було видалити три "вісімки". Зробити це вирішили у клініці, в якій сім'я Гладій не один рік лікувалися.

Все запланували на 27 грудня. Було вирішено здійснювати видалення під загальним наркозом. Чоловік залишив Оксану в закладі та мав приїхати туди вже через півтори години. У клініці обіцяли передзвонили, однак, чомусь не зробили цього.

Михайло зазначив, коли він повернувся туди, дружина була без свідомості та не дихала. За його словами, жінку не під'єднали до апарату штучної вентиляції і не викликали швидку.

У діях медиків була чітко виражена ятрогенія. Це означає, що лікар не допоміг, а нашкодив. Це їхній непрофесіоналізм і неправильно надана медична допомога,

– упевнений Гладій, який і сам є лікарем.

Жінка була в комі понад місяць

У Хмельницькому обласному серцево-судинному центрі в Оксани діагностували кому III ступеня – найглибшу з усіх, що усіх, що існують. У такому стані жінка була понад місяць. На жаль, 2 лютого Оксана померла. Її чоловік звинувачує у смерті дружини лікарів стоматологічної клініки.

Можливо, це було передозування препаратом. Можливо – западання язика, через що виникли ускладнення з диханням. Тепер у цьому будуть розбиратися правоохоронці. Мені дружину вже не повернеш, маму моїй дитині не повернеш. Але люди повинні знати, куди вони йдуть лікувати зуби, і мають бути впевнені в тому, що їм нададуть вчасну кваліфіковану допомогу,

– зазначив Михайло.

Як повідомила інспектор з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 "Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником". Тривають слідчі дії.

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Позиція клініки

Власник "FeloniuK clinic" Роман Фелонюк підтвердив журналістам, що Оксана Гладій понад рік була пацієнткою клініки

Те, що сталось з нею, з її організмом – це загадка із великою кількістю припущень значної кількості лікарів та домислів сторонніх осіб. При цьому, на даний час взагалі неможливо оперувати будь-якими діагнозами чи медичними визначеннями, допоки немає кінцевих висновків судово-медичних експертів, по яких слідчі підрозділи нададуть публічності. Наразі ж ми обмежені лікарською таємницею і таємницею досудового слідства,

– зазначив Фелонюк.

Також він додав, що у клініці немає жодної інформації про діагнози та лікування Оксани понад місяць часу в інших медичних закладах. За його словами, цю історію вже досліджують слідчі, експерти, лікарі, представники різних ланок МОЗ.

24 Канал приносить щирі співчуття рідним та близьким Оксани Гладій.