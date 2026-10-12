Красивий сад без постійного косіння: 7 альтернатив звичайному газону

Традиційний газон поступово поступається місцем більш практичним рішенням для саду. Через літню спеку та дефіцит вологи власники ділянок дедалі частіше обирають рослини й покриття, які потребують менше поливу, скошування та догляду.

Які варіанти варто розглянути для власного саду – розповіли експерти Agroforum.

Чому варто замінити газон?

Класичний газон потребує регулярного скошування, поливу та підживлення. У спекотну погоду трава може:

пересихати,

втрачати колір,

потребувати додаткового відновлення.

Альтернативні покриття допомагають скоротити витрати води й час на догляд, а також зробити сад різноманітнішим.

Деякі рослини приваблюють комах-запилювачів, інші добре ростуть у затінку або на сухих ділянках. Водночас вибір залежить від призначення території: для активних ігор краще залишити стійкий газон, а альтернативи використовувати в декоративних зонах.

Чим замінити газон?

Ґрунтопокривні рослини

Утворюють зелений покрив, допомагають стримувати ріст бур'янів і підходять для ділянок, де не потрібна звичайна газонна трава. Вибирати види слід з урахуванням освітлення та вологості ґрунту.

Низькорослий чебрець

Підходить для сонячних ділянок із добре дренованим ґрунтом. Має приємний аромат, добре переносить посушливі умови та приваблює запилювачів, але не розрахований на інтенсивне витоптування.



Низькорослий чебрець добре підходить для сонячних ділянок / Фото Unsplash

Луг із польовими квітами

Допомагає створити природний вигляд саду та забезпечує кормову базу для комах. Така ділянка потребує рідшого косіння, однак важливо правильно підібрати суміш рослин і контролювати поширення бур'янів.

Тіньовитривалі рослини

Підходять для місць під деревами, де газон часто рідшає через нестачу світла. Підбирати їх потрібно з урахуванням вологості ґрунту та конкуренції з корінням дерев.

Біла конюшина

Формує щільний зелений килим, потребує менше скошування та приваблює бджіл під час цвітіння. Її можна висівати окремо або змішувати з газонними травами.



Біла конюшина формує щільний зелений килим / Фото Unsplash

Багаторічні квітники

Декоративні квіти, трави й чагарники допомагають скоротити площу газону та зробити сад привабливим упродовж сезону. Після вкорінення чимало багаторічників потребують менше догляду, хоча спочатку їм потрібні полив і прополювання.

Гравій і натуральний камінь

Підходять для доріжок, зон відпочинку та ділянок, де не обов'язково висаджувати рослини. Такі покриття не потребують скошування й регулярного поливу, але між камінцями можуть проростати бур'яни.



Каміння також інколи використовують замість газону / Фото Unsplash

Як обрати альтернативу?

Перед облаштуванням саду варто врахувати освітлення, тип ґрунту, доступність води та інтенсивність використання території.

Для сонячних місць підійдуть чебрець або квітковий луг.

Для затінених – відповідні ґрунтопокривні рослини.

Для доріжок і зон відпочинку – гравій чи камінь.

Найпрактичніше рішення – поєднати кілька варіантів і залишити газон лише там, де він справді потрібен. Це допоможе скоротити догляд і зробити сад більш різноманітним.