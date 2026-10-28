Забудьте про сміттєве відро під раковиною: новий кухонний тренд здивує багатьох

Звичайне сміттєве відро під раковиною поступово поступається місцем зручнішим рішенням. На сучасних кухнях дедалі частіше встановлюють спеціальні висувні системи, які дозволяють сортувати відходи, економити простір і підтримувати порядок без зайвих зусиль.

Як пише угорське видання Kertészkedj.hu, традиційне розміщення смітника під мийкою має кілька недоліків, тому дизайнери пропонують практичніші альтернативи.

Чому смітник під мийкою виходить із моди?

Простір під кухонною раковиною не завжди підходить для зберігання відходів. Через труби та сифон там часто залишається мало місця, а підвищена вологість і недостатня вентиляція можуть сприяти появі неприємних запахів.

Крім того, звичайне відро незручне для сортування сміття. Щоб окремо збирати пластик, папір, органічні та змішані відходи, доводиться встановлювати кілька контейнерів. Саме тому замість одного відра дедалі частіше використовують висувні системи з кількома відділеннями. Вони дозволяють організувати сортування та приховати контейнери за кухонними фасадами.

Що встановлюють замість звичайного сміттєвого відра?

Сучасна альтернатива – спеціальна висувна шухляда з кількома контейнерами для різних видів відходів. Таку систему можна встановити в кухонній шафі поруч із мийкою. Після відкривання всі ємності опиняються під рукою, а в закритому стані залишаються непомітними.



Спеціальна висувна шухляда з кількома контейнерами / Фото Mediaexpert

Для органічних відходів часто передбачають окремий контейнер. У нього можна складати:

овочеві шкірки,

кавову гущу,

інші залишки їжі.

Деякі системи оснащені спеціальними пакетами на рулоні, які легко закривати та замінювати. Проте звичайні знімні контейнери, які можна мити, також добре виконують цю функцію.

Чим зручні висувні системи для сміття?

Головна перевага таких конструкцій – зручне використання кухонного простору. Висувні системи мають кілька плюсів:

Економія місця. Контейнери приховані в шафі та не займають простір на підлозі.

Контейнери приховані в шафі та не займають простір на підлозі. Зручне сортування. Кілька відділень дозволяють розділяти різні види відходів.

Кілька відділень дозволяють розділяти різні види відходів. Легкий доступ. Не потрібно нахилятися та шукати відро серед побутової хімії.

Не потрібно нахилятися та шукати відро серед побутової хімії. Простіше прибирання. Знімні контейнери можна швидко витягнути та вимити.

Знімні контейнери можна швидко витягнути та вимити. Охайний вигляд. Сміття залишається за меблевими фасадами.

Водночас навіть закрита система не гарантує відсутності запахів. Контейнери потрібно регулярно спорожнювати та очищати.

Якщо ваша кухня перебуває на етапі проєктування, місце для сортування відходів краще передбачити заздалегідь. Це дозволить підібрати систему з потрібною кількістю контейнерів і зробити щоденне прибирання значно зручнішим.