Пошкодував одразу: чоловік пофарбував свій будинок, розраховуючи на інший результат
- Чоловік був розчарований вибором кольору для свого будинку, оскільки він виявився більш зеленим, ніж очікувалося.
- Попри сумніви, більшість користувачів вважають, що будинок виглядає стильно, і радять дати час звикнути до змін.
У мережі набирає популярності історія домовласника, який поділився розчаруванням через новий колір фасаду свого будинку.
Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, публікація на Reddit швидко зібрала понад тисячу вподобань та сотні коментарі. Що ж пішло не так під час фарбування, розповідаємо далі.
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Який колір обрав чоловік?
Автор допису зізнався, що втрачає сон через відтінок, який він обрав для фарбування свого будинку, – приглушений сірий із зеленуватим підтоном, який на ділі виявився набагато зеленішим, ніж очікувалось.
Сонячне світло змінює все,
– написав він, додавши, що спочатку хотів більш стриманого вигляду.
До того ж кольоровий контраст посилили гаражні ворота, які залишились рожевими після минулого оформлення. Це додало господарю ще більше сумнівів.
Як виглядає будинок: дивіться фото
Однак дизайнери й користувачі заспокоїли чоловіка. Попри сумніви власника, більшість коментаторів відзначили, що будинок виглядає стильно та гармонійно. "Це приголомшливо", "Виглядає справді добре", – писали люди. Чимало з них радили просто дати собі час звикнути до змін.
Окремі коментатори звернули увагу на незавершений вигляд гаражних воріт, які залишилися рожевими й вибивалися із загального стилю. "Пофарбуйте ворота під колір фасаду – і все стане на свої місця", – радили вони.
Дехто ж навіть запропонував цікаві ідеї оформлення: наприклад, залишити ворота контрастного кольору для акценту або підібрати більш темний відтінок для кращої рівноваги композиції.
До слова, щоб не потрапляти у подібні ситуації, варто обирати перевірені кольори для гармонійного вигляду будинку.