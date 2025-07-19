Пошкодував одразу: чоловік пофарбував свій будинок, розраховуючи на інший результат

У мережі набирає популярності історія домовласника, який поділився розчаруванням через новий колір фасаду свого будинку.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, публікація на Reddit швидко зібрала понад тисячу вподобань та сотні коментарі. Що ж пішло не так під час фарбування, розповідаємо далі.

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Який колір обрав чоловік?

Автор допису зізнався, що втрачає сон через відтінок, який він обрав для фарбування свого будинку, – приглушений сірий із зеленуватим підтоном, який на ділі виявився набагато зеленішим, ніж очікувалось.

Сонячне світло змінює все,

– написав він, додавши, що спочатку хотів більш стриманого вигляду.

До того ж кольоровий контраст посилили гаражні ворота, які залишились рожевими після минулого оформлення. Це додало господарю ще більше сумнівів.

Як виглядає будинок: дивіться фото

Однак дизайнери й користувачі заспокоїли чоловіка. Попри сумніви власника, більшість коментаторів відзначили, що будинок виглядає стильно та гармонійно. "Це приголомшливо", "Виглядає справді добре", – писали люди. Чимало з них радили просто дати собі час звикнути до змін.

Окремі коментатори звернули увагу на незавершений вигляд гаражних воріт, які залишилися рожевими й вибивалися із загального стилю. "Пофарбуйте ворота під колір фасаду – і все стане на свої місця", – радили вони.

Дехто ж навіть запропонував цікаві ідеї оформлення: наприклад, залишити ворота контрастного кольору для акценту або підібрати більш темний відтінок для кращої рівноваги композиції.

До слова, щоб не потрапляти у подібні ситуації, варто обирати перевірені кольори для гармонійного вигляду будинку.