Ремонтний проєкт з Канади отримав дивовижний поворот, коли в будинку під ванною знайшли пташині гнізда, що зберігалися там десятиліттями.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, своєю знахідкою поділився власник житла Браян Фігель. Як у ванній опинились гнізда, розповідаємо далі.

Як чоловік знайшов пташині гнізда у ванній?

Чоловік встиг витратити тисячі доларів на сантехніків, які намагалися з’ясувати, чому його ванна іноді протікає, коли вирішив переробити її повністю, аби усунути проблему.

Ми кілька разів намагалися визначити, звідки йде витік, і вирішили, що не варто продовжувати пробувати тимчасові рішення. Ми почали реконструювати всю ванну кімнату, і коли ми витягли її, виявили гнізда,

– ділиться Браян.

Він пояснює, що дім було збудовано в 1995 році, і ванну так і не змінювали відтоді. Ймовірно, гнізда були там всі ці 30 років.

Як птахи оселились у ванній: дивіться фото

Ми знали, що там є птахи, ми постійно чули щебетання, але думали, що вони просто гніздяться біля труб. Насправді ж вся порожниста частина ванни була заповнена гніздами,

– каже чоловік.

Він додає, що птахи проникають у ванну через ізоляцію в стелі гаража, який знаходиться просто неба і повністю доступний для них.

Тепер Браян планує повністю герметизувати внутрішню частину нової ванни, щоб усунути цю проблему.

