Під ящиками холодильника збирається вода: що перевірити перед викликом майстра

Калюжа під нижніми ящиками холодильника не завжди означає поломку. Вода могла стекти з вимитих овочів, залишитися після розлитого напою або утворитися через надлишок вологи всередині камери. Але якщо дно доводиться витирати знову й знову, причина вже може бути в тому, як холодильник відводить воду після автоматичного розморожування.

Починати варто не з розбирання задньої стінки й тим більше не з прочищення невідомого отвору дротом. У різних холодильниках система відведення конденсату влаштована по-різному, а в частини моделей вона взагалі недоступна користувачеві без розбирання панелей, пише Extension. Спочатку потрібно зрозуміти, звідки саме береться вода.

Як перевірити самі ящики?

Найпростіша причина часто залишається непоміченою. Вода може потрапляти вниз разом із продуктами. Вимиті овочі та фрукти продовжують віддавати вологу, а краплі поступово збираються на дні контейнера або під ним. У ящиках для овочів зазвичай підтримується підвищена вологість, оскільки вона допомагає зелені та частині овочів повільніше втрачати воду. Це нормальна особливість таких відділень.

Ящики варто повністю витягнути, насухо витерти їх і поверхню під ними, а також оглянути упаковки та контейнери. Навіть невелика тріщина в пляшці, банка з нещільною кришкою або пакет із продуктами може давати невелику калюжу, яка знову з'являтиметься в одному місці. Після цього холодильник можна залишити працювати й перевірити дно через кілька годин або наступного дня. Якщо воно залишилося сухим, складнішої несправності, ймовірно, немає.

Вода в холодильнику має кілька причин / Фото Unsplash

Звідки в холодильнику взагалі береться вода?

Навіть якщо всередині нічого не розлилося, волога все одно потрапляє до холодильника разом із повітрям. Коли дверцята відкривають, тепліше й вологіше повітря з кімнати заходить усередину. Після охолодження частина водяної пари конденсується, а на дуже холодних поверхнях може перетворюватися на іній.

У холодильниках із автоматичним розморожуванням цей іній періодично тане. Вода має зібратися в передбаченому конструкцією місці, пройти через дренажний канал або трубку й потрапити в нижній піддон, де згодом випаровується завдяки теплу від роботи холодильника. Якщо цей шлях працює нормально, користувач узагалі не бачить воду від розморожування.

Проблема може бути у дренажі – вода з'являється знову після того, як дно холодильника повністю витерли й переконалися, що продукти не протікають. Особливо показовою є ситуація, коли волога регулярно збирається в одному й тому самому місці біля задньої стінки або під нижніми контейнерами.

У холодильниках певної конструкції саме туди може потрапляти вода, яка не змогла нормально пройти через систему відведення після циклу розморожування. Якщо ущільнювач не прилягає щільно, всередину постійно надходить тепле вологе повітря. У такій ситуації холодильнику доводиться відводити значно більше вологи, ніж за нормальної роботи.

Коли невеликий конденсат не означає поломку?

Кілька крапель усередині холодильника ще не є ознакою несправності. Волога сильніше конденсується у спекотну й вологу погоду, після частого відкривання дверцят або коли всередину поклали багато продуктів із високим вмістом води. Холодна поверхня працює приблизно так само, як склянка з холодним напоєм у теплому приміщенні: водяна пара з повітря переходить у краплі.

Інша ситуація – помітна калюжа, яка повертається після кожного прибирання. Це вже привід шукати постійне джерело води. Якщо продукти сухі, нічого не протікає, дверцята закриваються щільно, а вода продовжує накопичуватися, наступним підозрюваним стає система відведення води після розморожування.

Що можна перевірити самому перед викликом майстра?

Починати варто з речей, які не потребують розбирання холодильника. Витягнути ящики, прибрати всю воду й перевірити продукти на протікання. Потім оглянути ущільнювач і переконатися, що дверцята повністю закриваються. Після цього важливо поспостерігати, де саме з'являється вода.

Якщо вона утворюється знову під ящиками або біля задньої стінки, варто відкрити інструкцію до конкретної моделі та знайти розділ про автоматичне розморожування й дренаж. Якщо виробник передбачає доступ користувача до дренажного отвору, очищувати його потрібно лише способом, зазначеним для цієї моделі.

Не намагайтеся прочистити дренажний отвір дротом чи викруткою, адже тверді предмети легко пробивають трубку або ламають внутрішні деталі. Якщо після базової перевірки ущільнювача на дверцятах і конденсату вода під ящиками з'являється знову, річ не у звичайному засміченні.

Постійне намерзання льоду та регулярні калюжі свідчать про поломку системи розморожування, нагрівача чи дренажу, тому таку несправність варто одразу довірити майстру.