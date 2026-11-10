Не викидайте рулони від туалетного паперу: садівники знайшли їм геніальне застосування

Те, що більшість людей без вагань викидає у смітник, може стати справжньою знахідкою для садівників. Звичайні картонні рулони від туалетного паперу легко перетворити на корисну річ, яка стане в пригоді під час підготовки до весняного сезону. І найцікавіше – для цього не доведеться витрачати жодної копійки.

Садівниця Джина Мюррей, авторка інстаграм-сторінки @gigisgardentips, показала незвичний спосіб повторного використання картонних трубочок.

Як зробити пакетики для насіння з рулонів туалетного паперу?

Для цього знадобляться порожні картонні рулони, ножиці, скотч і наліпки для підпису. За бажанням можна використати декоративний шпагат. Процес виготовлення досить простий:

Розплющте картонну трубочку, щоб утворилися дві широкі сторони. Обріжте відкриті кінці ножицями, надавши їм заокругленої форми. Загніть один клапан усередину, а другий складіть поверх нього. Зафіксуйте закритий край невеликим шматочком скотчу. Засипте насіння через інший отвір і закрийте його аналогічним способом.

Найкраще такі пакетики підходять для великого насіння, наприклад, гарбуза чи соняшника. Дрібне насіння варто спочатку помістити в окремий паперовий конверт, щоб воно не висипалося через згини.

Як зробити пакетики для насіння: дивіться відео

Як правильно зберігати насіння до весни?

Перед пакуванням насіння потрібно ретельно висушити, адже надлишок вологи може спричинити появу плісняви. На кожному пакетику варто зазначити назву рослини, сорт і рік збору. Це допоможе швидко знайти потрібне насіння перед весняною посадкою.

Важливо пам'ятати, що картон легко поглинає вологу. Тому готові пакетики краще скласти в герметичний контейнер і тримати в прохолодному, сухому місці. За потреби всередину контейнера можна додати пакетик із силікагелем, щоб зменшити ризик накопичення вологи.

Такий простий спосіб дозволяє повторно використати картонні рулони, впорядкувати запаси насіння та підготуватися до нового садового сезону без додаткових витрат.