Головна помилка зі зберіганням, яка псує ваші светри
- Зберігання светрів на вішалці може призвести до їх деформації, тому краще тримати їх у складеному вигляді на полиці або в ящику.
- При обмеженому просторі можна використовувати підвісні органайзери або штабельовані куби.
Вішати светри – одна з найпоширеніших помилок при організації гардеробу. І водночас – один із найшвидших способів зіпсувати улюблений одяг.
Якщо в'язані речі втрачають форму або на плечах з'являються дивні "ріжки", які неможливо випрасувати – ймовірніше, це наслідки зберігання на вішалці. Вага важких светрів, особливо вовняних або кашемірових, тягне тканину вниз, розтягує її й деформує вигляд речі, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.
Дивіться також Цінувався ще в Стародавньому Римі: який тренд у ванних кімнатах пануватиме у 2026 році
Як правильно зберігати светри?
Такі речі майже завжди потрібно зберігати в складеному вигляді – на полиці або в ящику. Виняток: легкі бавовняні або тонкі кашемірові светри – вони можуть витримати зберігання на вішалці без значної шкоди.
Якщо у вас обмежений простір у шафах і ящиках, можна скористатися:
- Підвісними органайзерами – дозволяють зберігати светри складеними прямо в шафі;
- Штабельовані куби для зберігання – чудово підходять для використання простору на дні шафи;
Якщо ж вішання – єдиний варіант, обирайте правильні вішалки. Уникайте тонких металевих або пластикових – вони залишають характерні сліди на плечах. Замість них використовуйте вішалки з м'якими або широкими плечиками.
Альтернатива – метод "скласти й повісити": складіть светр навпіл по вертикалі та накиньте його через нижню перекладину вішалки (не через плечі). Такий спосіб допоможе зберегти форму й продовжити життя вашим речам.
Важкий одяг найкраще зберігати у складеному вигляді / Фото Pexels
Де зберігати одяг, якщо немає шафи?
Замість традиційної шафи можна обрати одну з практичних альтернатив:
- Відкриті системи зберігання – модульні полиці, штанги та ящики;
- Переносні вішалки – ідеально для орендованого житла.
- Вбудовані шафи – використайте вільну стіну, додайте полиці та дверцята – і отримаєте повноцінне зберігання.
- Книжкові полиці – легко адаптуються для складених речей, а з доданою штангою – і для вішалок.
- Штанга до стелі – стильне й компактне рішення. Під нею можна поставити комод чи полички.
- Простір під ліжком – ідеальний для зберігання одягу, взуття чи сезонних речей у контейнерах або висувних ящиках.