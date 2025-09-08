Вішати светри – одна з найпоширеніших помилок при організації гардеробу. І водночас – один із найшвидших способів зіпсувати улюблений одяг.

Якщо в'язані речі втрачають форму або на плечах з'являються дивні "ріжки", які неможливо випрасувати – ймовірніше, це наслідки зберігання на вішалці. Вага важких светрів, особливо вовняних або кашемірових, тягне тканину вниз, розтягує її й деформує вигляд речі, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

Як правильно зберігати светри?

Такі речі майже завжди потрібно зберігати в складеному вигляді – на полиці або в ящику. Виняток: легкі бавовняні або тонкі кашемірові светри – вони можуть витримати зберігання на вішалці без значної шкоди.

Якщо у вас обмежений простір у шафах і ящиках, можна скористатися:

Підвісними органайзерами – дозволяють зберігати светри складеними прямо в шафі;

Штабельовані куби для зберігання – чудово підходять для використання простору на дні шафи;

Якщо ж вішання – єдиний варіант, обирайте правильні вішалки. Уникайте тонких металевих або пластикових – вони залишають характерні сліди на плечах. Замість них використовуйте вішалки з м'якими або широкими плечиками.

Альтернатива – метод "скласти й повісити": складіть светр навпіл по вертикалі та накиньте його через нижню перекладину вішалки (не через плечі). Такий спосіб допоможе зберегти форму й продовжити життя вашим речам.

Важкий одяг найкраще зберігати у складеному вигляді / Фото Pexels

Де зберігати одяг, якщо немає шафи?

Замість традиційної шафи можна обрати одну з практичних альтернатив: