Ніякої містики: причини дивних запахів вдома, що можуть свідчити про великі проблеми

Будинок може зберігати різноманітні стійкі та неприємні аромати: застарілого сигарного диму, смаженої риби чи навіть сморід із ванної кімнати.

Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, деякі побутові запахи просто неприємні, тоді як інші можуть свідчити про небезпечні проблеми у вашому житлі. Що може бути причиною поганого аромату, розповідаємо далі.

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Запах тухлих яєць

Якщо у вашому будинку пахне тухлими яйцями, це може свідчити про витік природного газу. Газові компанії додають до природного газу специфічний ароматизатор для безпеки. При появі такого запаху негайно залиште приміщення, не користуйтеся електроприладами та зателефонуйте в газову компанію.

Рибний запах

Запах риби в домі може свідчити про несправність електропроводки або перегрів електричних компонентів. Причинами можуть бути зношені проводи, несправні розетки або перевантажені ланцюги. У такому випадку слід негайно викликати електрика.

Каналізаційний запах

Неприємний запах із ванної кімнати може бути наслідком засмічення вентиляційної труби або пошкодження каналізаційної системи. Якщо сморід виходить зі зливного отвору, можливо, пошкоджений сифон. Періодично промивайте всі зливи водою, а за потреби звертайтесь до фахівця.

Запах котячої сечі

Якщо у вашому будинку відчувається запах котячої сечі, навіть якщо у вас немає домашніх улюбленців, це може бути ознакою появи плісняви. Деякі види плісняви, зокрема чорна токсична пліснява, потребують негайного усунення спеціалістами. Іншими джерелами запаху можуть бути самшитові чагарники або залишковий запах від попередніх власників житла. Тоді треба провести генеральне прибирання чи пересадити рослини.

Запах мокрого собаки

Якщо ви відчуваєте запах мокрого собаки, але домашніх тварин у вас немає, це може свідчити про наявність гризунів у будинку. Дикі тварини можуть бути носіями небезпечних хвороб, тому варто звернутися до спеціалістів із боротьби зі шкідниками.

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Запах гнилі

Нудотно-солодкий запах гнилі може бути спричинений зіпсованими продуктами або загиблою твариною у вентиляційній системі чи стінах будинку. У такому випадку слід перевірити всі потенційні джерела запаху та усунути їх.

Запах роздягальні або тренажерного залу

Цей запах часто виникає через накопичення бактерій у системі опалення та кондиціонування. Почистьте теплообмінники та кондиціонери, регулярно змінюйте фільтри у системі вентиляції та використовуйте антибактеріальні засоби для очищення повітроводів.

Запах цвілі та затхлості

Запах цвілі може вказувати на проблеми з вологою в будинку. Найпоширенішими джерелами є підвали, ванні кімнати та пральні, у яких важливо покращити вентиляцію та встановити осушувачі повітря.

Запах гару або диму

Якщо ви відчуваєте запах гару, це може свідчити про перегрів проводки або несправність електроприладів. Перевірте електрику та викличте майстра у разі необхідності.

Запах солоних огірків

Запах маринованих огірків може вказувати на присутність формальдегіду, який виділяється з нових меблів, панелей або будівельних матеріалів.

Провітрюйте приміщення та використовуйте сорбенти, наприклад, харчову соду або активоване вугілля, щоб прибрати цей аромат.

Запах гнилої деревини

Гнильний запах найчастіше є ознакою пошкодження дерев’яних конструкцій будинку через надмірну вологість. Найбільш вразливі місця – підлога у ванній, віконні рами та дверні пороги, тож перевірте дерев’яні елементи будинку, а при необхідності замініть пошкоджені ділянки.

Як бачимо, неприємні запахи у квартирі можуть бути викликані різними причинами. Однак хороша новина у тому, що їх можна усунути, зокрема простими способами, що доступні кожному.