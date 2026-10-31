Чому вікна моєї спальні мокрі щоранку: що радять британські фахівці, щоб позбутися конденсату

Восени достатньо кількох холодних ночей, щоб зранку вікна у спальні виявилися вкритими краплями води. І це не обов'язково означає, що склопакети зіпсувалися або пропускають вологу.

Конденсат з'являється, коли тепле вологе повітря в кімнаті контактує з холодним склом. Уночі температура вікна падає, тоді як люди продовжують виділяти вологу під час дихання та через шкіру. Проте є ще одна звична деталь спальні, яка може заважати повітрю циркулювати біля скла й робити проблему помітнішою. Британські фахівці радять восени трохи змінити те, як нею користуються, пише Ideal Home.

Чому вікна стають мокрими саме вранці?

Уночі скло часто стає однією з найхолодніших поверхонь у кімнаті. Коли тепле повітря з водяною парою торкається його, частина вологи переходить у краплі й накопичується на вікні. Особливо помітною проблема стає восени, коли ночі різко холодають, а вікна вдома починають відкривати рідше.

Як боротися із конденсатом на вікнах / Фото unsplash

Свою роль відіграють також сушіння білизни у приміщенні, закриті двері та недостатня вентиляція. Вікна можуть раптово почати сильніше "плакати" навіть без помітного збільшення вологості в оселі – достатньо, щоб саме скло стало холоднішим.

За його оцінкою, одна людина протягом ночі може виділити близько чверті літра вологи. Точна кількість залежить від умов, однак у спальні для двох людей за кілька годин водяної пари справді накопичується чимало.

Яка звична річ біля вікна може погіршувати ситуацію?

Йдеться про важкі штори та щільні жалюзі. Коли вони впритул закривають вікно на всю ніч, між тканиною та холодним склом утворюється зона, де повітря циркулює гірше. Волога затримується саме біля поверхні вікна, а скло залишається холодним. Тому фахівці радять не притискати щільні штори до скла.

На ніч їх можна залишати трохи відкритими або відсунути так, щоб повітря могло вільніше рухатися біля вікна. Вранці штори та жалюзі варто відкрити повністю. Це допомагає теплішому повітрю кімнати потрапляти до скла й дає волозі швидше висохнути.

Що ще варто змінити у спальні?

Один із найпростіших способів – забезпечити рух повітря. Якщо це можливо, двері спальні можна залишати трохи прочиненими, особливо якщо вночі кімната повністю закрита. Вранці варто ненадовго добре провітрити приміщення. Якщо у вікнах є вентиляційні клапани, потрібно перевірити, чи вони відкриті та чи не забиті пилом або фарбою.

Воду, яка вже зібралася на склі, краще не залишати висихати самостійно. Особливу увагу слід приділити ущільнювачам, кутам рами та підвіконню, де краплі можуть затримуватися найдовше.

Коли конденсат уже не варто ігнорувати?

Кілька крапель на склі після холодної ночі ще не свідчать про серйозну проблему. Інша ситуація – коли вікна буквально мокрі щоранку, вода регулярно стікає на підвіконня або поруч починають з'являтися темні плями.

Постійна волога створює сприятливі умови для плісняви й може поступово пошкоджувати відкоси, ущільнювачі та оздоблення біля вікна. Якщо разом із конденсатом з'явився затхлий запах, волога на стінах або пліснява за меблями, причина може бути не лише у звичайній вологості повітря. Тоді варто перевірити вентиляцію, можливі протікання та інші джерела сирості. Тож восени боротися з мокрими вікнами варто не лише протиранням скла. Іноді достатньо забезпечити повітрю шлях до холодної поверхні – зокрема не закривати її на всю ніч щільною тканиною.