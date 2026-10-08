Не дайте бегонії загинути взимку: що потрібно зробити з бульбами вже у жовтні

Щоб бегонія наступного літа знову рясно зацвіла, у жовтні потрібно правильно підготувати її до зимівлі. Бульби не можна залишати у ґрунті, що промерзає: їх викопують, добре просушують і зберігають у прохолодному сухому місці.

Якщо зробити все правильно, рослина успішно переживе зиму й навесні буде готова до нового сезону. Про це пишуть експерти Deccoria.

Коли викопувати бульби бегонії?

Зазвичай це роблять у жовтні, коли листя починає жовтіти й пагони поступово відмирають. Можна дочекатися перших легких заморозків, але відкладати роботу до сильного похолодання не варто. Головне правило – дістати бульби із землі до її промерзання.

Якщо синоптики прогнозують сильні заморозки, бегонію краще викопати раніше, навіть якщо її надземна частина ще повністю не засохла.

Як правильно викопати бегонію?

На клумбі рослину обережно підкопують лопатою або садовими вилами. Робити це потрібно не впритул до пагонів, а трохи відступивши, щоб випадково не пошкодити бульбу. Після викопування пагони вкорочують, залишаючи кілька сантиметрів над бульбою. Відразу відривати їх не варто – краще дати їм поступово висохнути.

Землю з бульб обережно струшують. Мити їх водою не потрібно, адже зайва волога перед зимовим зберіганням може підвищити ризик загнивання. Якщо бегонія росте в горщику або балконному ящику, все ще простіше. Контейнер переносять у прохолодне сухе приміщення і припиняють полив. Коли ґрунт висохне, а пагони відімруть, бульби можна дістати.



Як правильно викопати бегонію / Фото Unsplash

Чому не можна одразу ховати бульби на зиму?

Після викопування бегонії потрібен час для просушування. Бульби розкладають одним шаром у сухому затіненому місці з кімнатною або трохи нижчою температурою. Зазвичай на сушіння потрібно близько 2 – 3 тижнів. За цей час поверхня бульби підсихає, а залишки пагонів відмирають.

Коли сухі частини легко відділяються, бульби можна очистити від залишків ґрунту та сухих корінців. Для цього достатньо м'якої щітки або долоні.

Що робити з бегонією навесні?

Взимку бульби періодично варто перевіряти. Якщо якась із них почала загнивати, її потрібно відокремити від здорових. Наприкінці зими або навесні, коли настане час повертати бегонію до росту, бульби дістають зі сховища та висаджують у свіжий субстрат.

Правильна підготовка в жовтні – один із найважливіших етапів догляду за бульбовою бегонією. Вчасно викопані, просушені та правильно збережені бульби мають значно більше шансів успішно пережити зиму й порадувати пишним цвітінням наступного літа.