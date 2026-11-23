Ще вчора гортензія тішила зеленим листям і пишними суцвіттями, а після першої морозної ночі її вигляд може кардинально змінитися. Листя темніє та в'яне, квіти стають коричневими, тож рука так і тягнеться обрізати все пошкоджене.

Проте садівникам варто стримати цей порив: передчасна обрізка може позбавити кущ цвітіння наступного літа. Про це розповіло видання Interia Kobieta.

Що робити з гортензією після перших заморозків?

Насамперед потрібно оглянути кущ, але не поспішати з обрізанням. Після холодної ночі листя гортензії може стати м'яким, поникнути й потемніти. Суцвіття також нерідко набувають коричневого відтінку. Однак це ще не означає, що рослина серйозно постраждала.

Справжній стан пагонів і квіткових бруньок іноді можна оцінити лише згодом. Тому засохлі квіти та пагони краще залишити до весни. А ось опале листя з темними плямами та ознаками захворювань варто прибрати з-під куща, щоб не залишати можливі джерела інфекції.

Також слід перевірити, чи достатньо захищена рослина від зимового холоду. Особливої уваги потребують молоді кущі та гортензії, висаджені на відкритих вітряних ділянках.

Чому не можна обрізати садову гортензію восени?

Головна причина – особливості формування квіткових бруньок. Більшість садових, або великолистих, гортензій закладають їх на пагонах попереднього року. Вони залишаються на гілках узимку, а наступного сезону з них розвиваються суцвіття. Якщо восени сильно вкоротити пагони, можна випадково зрізати й майбутні квіткові бруньки.



Чому не можна обрізати садову гортензію восени / Фото Unsplash

Навесні кущ продовжить рости, випустить нове листя, але влітку цвістиме значно слабше або взагалі не утворить квітів. Навіть ремонтантні сорти, які здатні цвісти на пагонах поточного року, можуть постраждати від надмірної обрізки.

Втрата бруньок, що перезимували, здатна вплинути на строки та рясність цвітіння. Тому садову гортензію восени краще не обрізати радикально. Основний догляд за нею варто перенести на весну, коли стане зрозуміло, які частини куща успішно пережили зиму.

Як захистити гортензію від сильних морозів?

Перед зимою варто замульчувати ґрунт навколо основи куща корою. Це допоможе захистити кореневу систему від різких перепадів температури. Особливо важливо зробити це з молодими рослинами, які ще не встигли добре вкоренитися.

навколо основи куща корою. Це допоможе захистити кореневу систему від різких перепадів температури. Особливо важливо зробити це з молодими рослинами, які ще не встигли добре вкоренитися. Якщо прогнозують сильні морози, садову гортензію можна додатково накрити білим зимовим агроволокном. Для великих кущів краще встановити опори, щоб матеріал не притискав і не ламав гілки.

Водночас догляд залежить і від виду рослини. Волотисті та деревоподібні гортензії зазвичай витриваліші й формують квіткові бруньки на нових пагонах, які виростуть наступного сезону. Дорослим кущам цих видів у захищених місцях часто достатньо звичайного догляду та мульчування.

Головне правило після перших заморозків – не поспішати з обрізкою. Поникле листя та коричневі суцвіття ще не привід братися за секатор: іноді саме терпіння допомагає зберегти майбутнє цвітіння гортензії.