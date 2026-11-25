З настанням опалювального сезону кімнатні рослини стикаються з проблемою, яка може зіпсувати навіть найздоровіші квіти. Через гарячі батареї та сухе повітря їхнє листя починає втрачати вологу, сохнути й коричневіти по краях.

Проте є простий спосіб покращити умови для рослин узимку, і для цього не доведеться купувати дорогий зволожувач повітря, – розповість The Guardian.

Чому взимку кімнатні рослини починають сохнути?

Більшість тропічних кімнатних рослин звикли до теплого та вологого середовища. Тому з початком опалювального сезону їм стає складніше адаптуватися до умов у квартирах. Коли батареї нагрівають повітря, його відносна вологість знижується. У результаті рослини швидше втрачають воду через листя.

Особливо помітно це на кінчиках і краях листкових пластин: вони поступово підсихають, стають коричневими, а іноді й скручуються. Водночас не варто поспішати купувати спеціальні прилади. Існує простий прийом, який допоможе дещо підвищити вологість без додаткових витрат.

Як групування кімнатних рослин допомагає взимку?

Один із простих способів покращити мікроклімат для кімнатних квітів – поставити кілька рослин поруч. Секрет полягає у природному процесі, який називається транспірацією. Це випаровування води рослинами, переважно через листя. Коли кілька вазонів стоять поряд, волога, яку вони виділяють, може накопичуватися навколо них і трохи підвищувати локальну вологість повітря.

Взимку краще ставити кімнатні рослини поруч / Фото Unsplash

Таким чином формується невеликий сприятливіший мікроклімат, у якому рослинам легше переносити сухість опалювального сезону. Для цього достатньо зібрати вологолюбні вазони в одному місці. Найкраще розташувати їх подалі від:

батарей,

обігрівачів,

холодних протягів.

Однак не потрібно ставити горщики впритул один до одного. Між листям має залишатися достатньо простору для циркуляції повітря. Це важливо, щоб не створювати надмірно вологих умов, які сприятимуть розвитку грибкових захворювань. Щоб посилити ефект, поруч із групою рослин можна поставити піддон із водою.

Що ще допоможе кімнатним рослинам пережити зиму?

Групування вазонів – не єдине правило, якого варто дотримуватися взимку. Щоб кімнатні рослини легше перенесли опалювальний сезон, зверніть увагу на кілька важливих моментів:

Приберіть вазони від батарей. Гаряче повітря може прискорювати випаровування вологи з листя та ґрунту.

Гаряче повітря може прискорювати випаровування вологи з листя та ґрунту. Уникайте холодних протягів. Особливо небезпечні різкі перепади температури, якщо рослини стоять біля вікон, які часто відчиняють.

Особливо небезпечні різкі перепади температури, якщо рослини стоять біля вікон, які часто відчиняють. Контролюйте полив. Не варто автоматично збільшувати кількість води через сухе повітря. Узимку багато рослин ростуть повільніше й потребують менше вологи.

Не варто автоматично збільшувати кількість води через сухе повітря. Узимку багато рослин ростуть повільніше й потребують менше вологи. Стежте за станом листя. Сухі кінчики, скручування та втрата пружності можуть сигналізувати про несприятливі умови утримання.

Якщо ж у приміщенні дуже сухо, найкращим рішенням буде зволожувач повітря. А от групування вазонів стане простим додатковим способом підтримати їх узимку, не витрачаючи грошей на спеціальне обладнання.