Садівники мають один осінній секрет: навіщо вони натирають інструменти олією

Взимку садовий інвентар може непомітно зіпсуватися: метал покривається іржею, а дерев'яні ручки пересихають і тріскаються. Щоб навесні не витрачати гроші на нові лопати й секатори, досвідчені садівники радять приділити кілька хвилин догляду за інструментами перед зберіганням.

Експерти видання The Nordic Mark пояснили, як правильно очистити інвентар і захистити його від зимової вологи.

Навіщо натирати садові інструменти олією восени?

Наприкінці сезону лопати, граблі, секатори та садові ножиці потребують ретельного очищення й захисту. Адже під час зимового зберігання головними загрозами для інвентарю стають:

вологість,

пересихання матеріалів.

Залишки землі та волога на металевих поверхнях сприяють утворенню іржі. Водночас дерев'яні ручки без належного догляду можуть втрачати вологу, ставати шорсткими й розтріскуватися. Для захисту металевих деталей використовують тонкий шар машинного мастила або спеціальний антикорозійний засіб.

Дерев'яні ручки можна обробити лляною олією, яка допомагає зменшити втрату вологи та захистити деревину від пересихання. Такий догляд допомагає продовжити термін служби інвентарю та підготувати його до нового сезону.

Навіщо натирати садові інструменти олією восени / Фото Unsplash

Як правильно підготувати інструменти до зимового зберігання?

Щоб навесні інвентар був готовий до роботи, варто виконати кілька простих дій.

Очистіть інструменти від бруду. Щіткою видаліть залишки землі, мулу та рослинного соку. Якщо забруднення засохли, можна скористатися теплою мильною водою. Після очищення інструменти потрібно ретельно витерти, приділяючи особливу увагу з'єднанням деталей. Приберіть іржу. Якщо на металі вже з'явилися сліди корозії, їх можна видалити жорсткою щіткою або відповідною абразивною губкою. Після цього поверхню слід очистити від залишків бруду й повністю висушити. Захистіть металеві деталі. На сухі металеві поверхні нанесіть тонкий шар машинного мастила або спеціального засобу проти корозії. Це допоможе захистити інструменти від вологи під час зберігання. Для різальних лез важливо використовувати засіб, сумісний із конкретним інструментом. Подбайте про дерев'яні ручки. Спочатку огляньте деревину на наявність тріщин, скалок і шорстких ділянок. За потреби обробіть їх наждачним папером, а потім нанесіть відповідний засіб для догляду за деревиною, наприклад лляну олію. Перед використанням перевірте рекомендації виробника щодо її нанесення та висихання. Заточіть леза. Перед зимовим зберіганням варто перевірити гостроту секаторів, садових ножиць і лопат. Якщо леза затупилися, їх можна заточити напилком або спеціальним точильним інструментом, дотримуючись рекомендованого кута заточування. Продезінфікуйте різальний інвентар. Якщо секаторами чи ножицями обрізали хворі рослини, перед зберіганням їх потрібно продезінфікувати. Для цього можна використовувати відповідний засіб, наприклад 70-відсотковий ізопропіловий спирт, дотримуючись інструкції виробника. Після обробки леза слід висушити й, за потреби, змастити.

Де зберігати садовий інвентар узимку?

Навіть ретельне очищення та змащування не допоможуть повною мірою, якщо залишити інструменти у вологому приміщенні. Тому для зимового зберігання краще обирати сухий, добре провітрюваний сарай або комору.

Лопати, граблі та інший інвентар бажано підвішувати на стіні або розміщувати на стелажах, подалі від сирої підлоги. Не варто залишати інструменти біля вологих стін чи просто на землі. Кілька простих процедур восени допоможуть зберегти металеві частини від корозії, а дерев'яні ручки – від пошкоджень.

Завдяки цьому навесні садовий інвентар буде готовий до роботи, а його власникам не доведеться витрачатися на передчасну заміну інструментів.