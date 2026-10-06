Смородина переживе навіть сильні морози: що потрібно висипати під кущ восени

У жовтні смородині потрібен зовсім не азот, а поживні речовини, які допоможуть зміцнити кореневу систему та підготувати кущ до морозів. Одним із варіантів осіннього підживлення є базальтове борошно – під дорослий кущ достатньо внести близько двох жмень.

Як зазначає польське видання Deccoria, восени смородині особливо потрібні фосфор і калій, а також такі елементи, як кальцій, магній та залізо.

Чому восени смородині не потрібен азот?

Осіннє підживлення має інше завдання, ніж весняне. Якщо навесні добрива стимулюють активний ріст зеленої маси та пагонів, то перед зимою цього робити не варто. Азотні добрива можуть стимулювати появу молодих пагонів.

Вони можуть не встигнути достатньо визріти до настання морозів і через це постраждати від низьких температур. Тому в жовтні краще віддавати перевагу добривам без азоту, які допомагають підготувати рослину до періоду спокою.

Яке добриво можна внести під смородину в жовтні?

Одним із варіантів є базальтове борошно. Воно не містить азоту, зате є джерелом мінеральних речовин і може позитивно впливати на структуру ґрунту. Вносити його досить просто: під кожен кущ розсипають приблизно дві жмені борошна.

Після цього його варто злегка перемішати з верхнім шаром ґрунту за допомогою граблів і добре полити рослину. Таке підживлення можна поєднати з іншими осінніми роботами в саду – наприклад, мульчуванням пристовбурного кола.



Яке добриво можна внести під смородину в жовтні / Фото Unsplash

Чим замінити базальтове борошно?

Якщо такого добрива під рукою немає, садівники можуть використати деревний попіл. Його можна розсипати навколо куща або приготувати рідке підживлення. Для розчину склянку просіяного попелу додають у відро води та залишають настоюватися на ніч.

Під дорослий кущ вносять приблизно 3 – 4 літри готового розчину. Однак із попелом важливо не переборщити. Він має лужну реакцію, тому надмірне використання може змінити кислотність ґрунту.

Чи потрібен смородині восени компост?

Ще один варіант осіннього догляду – добре визрілий компост. У вересні або жовтні ним можна замульчувати землю навколо куща. Компост виконує одразу кілька функцій: поступово збагачує ґрунт поживними речовинами та створює додатковий захисний шар для коріння.

Осінній догляд за смородиною не обмежується одним підживленням. Після внесення добрив ґрунт навколо куща варто підтримувати в належному стані, а перед настанням стійких холодів подбати про мульчування.