Газовий балон може стати справжнім порятунком під час відключень електроенергії, однак неправильне поводження з ним загрожує витоком газу, пожежею або вибухом. Щоб приготування їжі не обернулося небезпекою, важливо знати, яких помилок не можна припускатися.

У ДСНС нагадали, як безпечно користуватися газовим обладнанням.

Де можна використовувати газовий балон?

Насамперед потрібно розрізняти туристичні газові балончики з пальниками та великі побутові балони. Туристичні прилади призначені переважно для використання надворі. Якщо виникла нагальна потреба скористатися ними в приміщенні, воно має бути добре провітрюваним, а пальник варто використовувати лише короткочасно – для розігрівання їжі.

Важливо не залишати його працювати надовго: тривале нагрівання посуду може передавати тепло балону, через що той перегріється та вибухне. Також не можна ставити на пальник великі каструлі й сковорідки, якщо вони не призначені для цієї моделі.

Великі газові балони не можна зберігати та використовувати у квартирах багатоквартирних будинків. Їх застосування допускається лише за умов, визначених нормами для приватних будинків.

Як перевірити балон перед використанням?

Перед кожним використанням огляньте балон і пальник.

На обладнанні не повинно бути іржі, вм'ятин, тріщин чи інших пошкоджень. Переконайтеся, що балон надійно закріплений, а з'єднання герметичні. Перевірити можливий витік газу можна за допомогою мильного розчину: нанесіть його на місце з'єднання балона з пальником. Якщо з'являються бульбашки, це може свідчити про витік. У такому разі користуватися обладнанням не можна. Купуйте балони та пальники лише сертифіковані, у ліцензованих точках продажу. Обов'язково прочитайте інструкцію виробника й не намагайтеся самостійно ремонтувати несправне обладнання.



Як перевірити балон перед використанням / Фото Unsplash

Як правильно зберігати газовий балон?

Балон потрібно тримати якомога далі від опалювальних приладів, відкритого вогню та прямих сонячних променів.

Не залишайте його біля плити, батареї чи інших джерел тепла, а також не допускайте різких перепадів температури.

Зберігайте балон у вертикальному положенні, у захищеному від сонця та недоступному для дітей місці.

Не тримайте його у підвалі чи на цокольному поверсі.

Одноразові газові картриджі категорично заборонено заправляти повторно. Вони не розраховані на повторне наповнення, тому така спроба може призвести до пошкодження корпусу, витоку газу або вибуху.

Що робити, якщо відчули запах газу?

Якщо помітили запах газу, почули шипіння або побачили нестабільне полум'я, негайно припиніть користуватися пальником. Якщо це безпечно, перекрийте подачу газу, відчиніть вікна та двері для провітрювання.

Не запалюйте сірники, не користуйтеся відкритим вогнем і не вмикайте та не вимикайте електроприлади. Вийдіть із приміщення та зателефонуйте до аварійної газової служби за номером 104 або до рятувальників за номером 101. Не намагайтеся самостійно ремонтувати балон чи шукати місце витоку за допомогою полум'я.

Пам'ятайте: газовий балон – не звичайний кухонний прилад. Дотримання інструкції, регулярна перевірка обладнання та правильне зберігання допоможуть уникнути небезпечних ситуацій.