Чому гортензії слабнуть: головні причини та поради щодо порятунку рослин

Гортензії – улюблениці садівників, які радують пишними квітами з весни до осені. Але буває, що замість рясного цвітіння ви бачите ослаблені стебла та тьмяні квіти.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, гортензії можуть втрачати форму з різних причин. Як цьому зарадити та повернути квітам минулу красу, розповідаємо далі.

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Нестача вологи

Гортензії дуже чутливі до пересихання ґрунту. Коли їхнє коріння не отримує достатньо вологи, стебла і листя стають млявими. Особливо це актуально в спеку.

Аби уникнути цього, перевіряйте ґрунт на глибині близько 5 сантиметрів, поливайте кущі рясно один – два рази на тиждень зранку та додайте мульчу для збереження вологи.

Надмірний полив

Переливати гортензії – не менш шкідливо, ніж пересушувати. Зайва волога призводить до задухи коріння, що спричиняє пожовтіння листя та ослаблення рослини.

Дайте ґрунту повністю висохнути перед наступним поливом та тестуйте вологість пальцем.

Гортензіям потрібен помірний полив та освітлення / Фото Freepik

Поганий дренаж

Ґрунт, що затримує воду, як-от глина, може спричинити загнивання коренів.

Вдоскональте дренаж, додавши в ґрунт компост або пісок. Також уникайте ущільненого ґрунту без структури.

Надмірне сонце

Пряме сонячне світло, особливо вдень, викликає втрату вологи та тепловий стрес.

Висаджуйте гортензії там, де є ранкове сонце або достатньо затінку. Водночас у спеку використовуйте захисні екрани або інші методи захисту від сонця.

Недостатнє освітлення

Навіть тіньолюбні гортензії потребують певної кількості світла. Його нестача призводить до ослаблення стебел, які не витримують ваги квітів.

Щоб уникнути цього, пересаджуйте гортензії восени або навесні на місце з ранковим сонцем. Тимчасово використовуйте дзеркала або світловідбивні поверхні.

Надлишок азоту

Занадто багато добрив стимулює швидкий, але слабкий ріст стебел, які не здатні тримати великі квіти.

Якщо помічаєте таку проблему, припиніть підживлення, поливайте рослину, щоб вимити надлишок азоту, а надалі використовуйте збалансовані добрива.

Велика вага квітів

Гортензії з великими суцвіттями часто потребують додаткової опори.

Підв’язуйте слабкі стебла, а за потреби обрізайте найважчі квіткові головки.

До речі, деякі рослини ніколи не слід вирощувати поруч з гортензіями, щоб вони добре почувалися.