Не поспішайте викидати коробки: як картон допоможе підготувати город до весни

Звичайні картонні коробки можуть стати корисним помічником на городі та позбавити частини весняних клопотів. Якщо восени накрити ними грядки, можна стримати ріст бур'янів, захистити ґрунт і створити умови для його природного поліпшення.

Такий спосіб мульчування використовують прихильники органічного та регенеративного землеробства, пише The Coolist.

Чому восени грядки накривають картоном?

Картон працює як бар'єр, що перекриває доступ сонячного світла до бур'янів. Без нього багато небажаних рослин не можуть нормально розвиватися та поступово відмирають. Це допомагає зменшити кількість бур'янів, які з'являться навесні.

Крім того, картон поступово розкладається під впливом вологи та ґрунтових організмів. Разом з іншими органічними матеріалами він сприяє формуванню мульчувального шару, який допомагає зберігати вологу та поліпшувати структуру ґрунту.

Фахівці радять перед укладанням прибрати великі рослини, зокрема томати й кукурудзу. Невеликі бур'яни можна накрити картоном, щоб обмежити їхній подальший ріст. Водночас багаторічні рослини, які мають залишитися на грядці, потрібно обережно обходити.

Який картон підходить для городу?

Для мульчування рекомендують використовувати звичайний коричневий гофрокартон без пластикового покриття.

Перед укладанням необхідно зняти скотч, наліпки та металеві скоби.

Не варто використовувати глянцеві коробки, ламінований картон або матеріали з невідомими покриттями та складом фарб. Вони можуть містити небажані домішки й розкладатися значно повільніше.

Важливо також не накривати грядки надто товстим суцільним шаром. Надмірна кількість картону може перешкоджати нормальному газообміну та руху води в ґрунті. За постійної надмірної вологості це також може створювати сприятливі умови для розвитку хвороб.

Для мульчування рекомендують використовувати звичайний коричневий гофрокартон / Фото Unsplash

Як правильно накрити грядки картоном?

Щоб картон виконав свою функцію та встиг розкластися до початку активного городнього сезону, дотримуйтеся кількох кроків:

Підготуйте ділянку. Зріжте відмерлі рослини, скосіть високі бур'яни та вирівняйте поверхню граблями. Коріння здорових рослин можна залишити в ґрунті. Розкладіть картон. Розріжте коробки та розмістіть листи внахлист, щоб між ними не залишалося щілин, крізь які проникатиме світло. Ретельно зволожте. Полийте картон водою, щоб він щільно прилягав до землі та швидше почав розкладатися. Додайте органічну мульчу. Зверху можна насипати тонкий шар компосту, а потім укрити ділянку перепрілим листям, соломою або іншим органічним матеріалом. Якщо на грядці ростуть багаторічники, картон краще розміщувати навколо них, не накриваючи самі рослини. Це допоможе уникнути перешкод для їхнього весняного росту.

Коли чекати результату?

Швидкість розкладання картону залежить від вологості, температури, типу ґрунту та товщини матеріалу. За сприятливих умов він може суттєво розкластися протягом кількох місяців, однак окремі фрагменти іноді залишаються й навесні. Тому перед посадкою варто перевірити стан грядки та за потреби прибрати залишки картону.

Якщо матеріал ще не розклався, не слід просто висаджувати рослини крізь товстий шар. Картонне мульчування – доступний спосіб зменшити кількість бур'янів і підготувати город до нового сезону без зайвого перекопування. Найкращий результат дає поєднання чистого картону з компостом та іншою органічною мульчею, а також помірне використання матеріалу з урахуванням потреб конкретної ділянки.