Восени трава може рости не так швидко, як на початку року, тож здається, що косити її зовсім не обов'язково. Однак насправді вона все ще не припиняє свою активність та потребує догляду.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, такий контраст може створювати непорозуміння, залишаючи перед вибором, що робити з газоном. Чи варто все ще косити траву у вересні та коли зупинятися, розповідаємо далі.

Коли слід припиняти косити траву?

Усе залежить від клімату, але загалом слід припиняти косіння, коли денна температура постійно падає нижче 10 – 13°C, а трава перестає рости.

У деяких регіонах це може бути кінець жовтня, а в інших подібна погода може триматися аж до грудня.

Найкраще для останнього скошування обирати останній тиждень перед першими сильними заморозками, щоб уникнути трави, яка злиплась під шаром снігу чи льоду.

Восени варто починати готувати газон до припинення косіння / Фото Freepik

Як підготувати газон до останнього скошування?

Щоб газон був готовим до зупинки косіння, варто поступово зменшувати висоту лез газонокосарки. Остання висота скошування має бути приблизно на 1,5 сантиметра коротшою за звичайну протягом року, оскільки це сприяє циркуляції повітря та запобігає вигину та сплутуванню трави взимку.

Водночас не варто косити траву занадто коротко, оскільки це може пошкодити її.

Крім того, якщо з часом не вдалося вгадати, не потрібно косити мокру або замерзлу траву, оскільки пошкодження від неправильного скошування можуть призвести до хвороб.

Коли не можна косити газон?

Не тільки пора року впливає на особливості скошування трави, а й час доби та температура повітря.

Так, не варто косити газон рано вранці та у сильну спеку. Це найгірший час для того, аби працювати газонокосаркою, адже таким чином можна пошкодити як траву, так і саму техніку.